Predstavili album Mira Žbirku Posledné veci, dokončil ho syn David

Na snímke sprava Kateřina Žbirková, vdova po slovenskom spevákovi Miroslavovi Žbirkovi, jeho syn David Žbirka a krstná mama, slovenská speváčka Katarína Knechtová pózujú s novým albumom Mira Žbirku s názvom Posledné veci počas krstu v pražskej galérii Lucerna v stredu večer 18. mája 2022. Foto: TASR - Bohdan Kopčák

Praha 19. mája (TASR) - Nový album Mira Žbirku s názvom Posledné veci uzatvára jeho viac ako päťdesiatročnú autorskú cestu. Je na ňom dvanásť nových Žbirkových autorských piesní, ktoré zložil v priebehu posledných dvoch rokov a naspieval krátko pred svojim odchodom do hudobného neba. Štyri z nich sú zhudobnenými textami básnikov Joža Urbana, Václava Hrabě a Daniela Heviera. Krátka báseň Posledné veci z Hevierovej rannej zbierky poézie Vták pije z koľaje (1977) je aj názvom celého albumu. V rádiách z neho úspešne boduje duet otca so synom v skladbe Nejsi sám.Album Posledné veci uviedli do života vo štvrtok večer (18. 5.) v pražskej galérii Lucerna krstná mama Katarína Knechtová a producenti albumu David Žbirka a Patrick James Fitzroy, Katarína pokrstila album lupienkami bieleho kvetu podľa známeho Žbirkovho hitu.Syn David Žbirka bol Mekym poverený dokončením a produkciou albumu. Spolu s anglickým producentom Patrickom Jamesom Fitzroyom ho nahrali v londýnskom štúdiu Konk, ktoré sídli v londýnskej štvrti Musswell Hill, odkiaľ pochádzala Mekyho mama a patrí Rayovi Davisovi, lídrovi Mekyho obľúbenej skupiny The Kinks. Na aranžovaní sa okrem Patricka s Davidom podieľali aj Oliver Torr a Petr Marek zo skupiny Midi Lidi. V jednotlivých skladbách albumu sa objavujú aj viacerí hosťujúci hudobníci. O mastering albumu sa v londýnskom štúdiu Abbey Road postaral Christian Wright.povedal pre TASR producent albumu David Žbirka.dodala pre TASR krstná mama Katarína Knechtová.doplnila pre TASR manželka Katka Žbirková.