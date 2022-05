Vychádza reedícia výnimočného albumu Lipa spieva Lasicu

Bratislava 18. mája (TASR) – Na albume Lipa spieva Lasicu sa v roku 2005 stretli dve veľké mená slovenského umenia, medzinárodne uznávaný džezový spevák Peter Lipa a ikonický Milan Lasica, tentoraz v úlohe exkluzívneho textára piesní. Vznikol tak výnimočný a nadčasový album, na realizácii ktorého sa podieľala aj skvelá zostava štúdiových hudobníkov vrátane Petra Lipu mladšieho, Juraja Tatára, Martina Gašpara, Marcela Buntaja, Juraja Bartoša, Michala Žáčka a ďalších hudobníkov. Album patrí k tomu najlepšiemu, čo na slovenskej scéne po roku 2000 vzniklo. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



"Predtým, ako vznikol tento album, bola moja spolupráca s Milanom viac-menej príležitostná. Vždy, keď som potreboval nový text, či už na hotovú hudbu alebo na dodatočné zhudobnenie, nenápadne som sa u Milana ohlásil, a potom trpezlivo čakal, kedy mi moje želanie splní. Niekedy to bolo až na poslednú chvíľu, lebo najlepšia inšpirácia je termín, ale vždy sa to nakoniec podarilo," hovorí Peter Lipa o spolupráci s Lasicom.



Zároveň Lipa dodáva: "Priznám sa, že mi ani vo sne nenapadlo, že by sme mohli urobiť celý spoločný album. Ja by som si takú trúfalosť nedovolil. O to väčšie bolo moje prekvapenie, keď mi v e-mailoch pribúdali prvé texty. Prekvapenie a radosť. Naraz som tam mal 14 kúskov. Music USA vznikla až tesne pred nahrávaním ako bonus. Už bolo jasné, že vznikne nové CD. Ella Fitzgerald mala svojho času sériu albumov, ktoré mali v názve meno autora hudobnej zložky. Vždy mi to bolo sympatické. Ten názov bol jasný od prvej chvíle, navyše, naše priezviská dávali názvu aj iné súvislosti, a to sa mi páčilo. Milan to schválil, ale hudbu nikdy neschvaľoval. Mal som úplne voľnú ruku, mohol som si s textami robiť, čo som chcel. Samozrejme, že tá jeho dôvera bola pre mňa zaväzujúca a vo chvíli, keď som mu predstavoval nové piesne s jeho textami, som mal celkom malú dušičku. Ale fakt, že mi o pár rokov poslal ďalšiu sériu textov, svedčí o tom, že bol s mojou prácou spokojný."



K piesňam Mám túžbu, Kúsoček páperia a U doktora vznikli aj videoklipy. Pod dizajn albumu sa podpísal slovenský výtvarník Marek Ormandík.