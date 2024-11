Vychádza trojalbum Karel Gott - Snění o Vánocích

Bratislava 7. novembra (TASR) - Vydavateľstvo Supraphon vydáva v piatok (8. 11.) trojalbum s názvom Snění o Vánocích, ktorý prináša najlepšie vianočné nahrávky Karla Gotta. Tento výber vychádza presne 55 rokov po vydaní maestrovho prvého vianočného albumu Vánoce ve zlaté Praze a obsahuje takmer 50 piesní nahraných priebežne od 70. rokov až do roku 2020, keď vznikla posledná nahrávka s hlasom Karla Gotta, pieseň Vánoční od Richarda Krajča. Snění o Vánocích bude dostupné v 3CD komplete a v digitálnych formátoch. TASR informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



Trojalbum Karel Gott - Snění o Vánocích ponúka pestrú škálu piesní, od českých a moravských ľudových melódií až po songy na pomedzí vážnej hudby. Obsahuje tiež americké tradicionály, štandardy a populárne piesne z domácej scény. Fanúšikovia tu nájdu skladby a koledy Nesem vám noviny, Pastýři, vstávejte, Já bych rád k Betlému, Tichá noc, Ukolébavka, Už všechno spí, Alžbětinská serenáda, Chtíc, aby spal, Už z hor zní zvon, Bílé Vánoce, Rolničky, Jaká to nádhera, Jsou svátky, Čas vánoční či Purpura. Výber zahŕňa i hviezdne duety s Luciou Bílou, Martou Kubišovou, Luciou Vondráčkovou a Charlotte Ellou Gottovou. Kompilátor Miloš Skalka čerpal z katalógov niekoľkých gramofiriem a z archívu Českej televízie, čím vytvoril definitívnu best of zostavu.



Diskografia Karla Gotta obsahuje mnoho vianočných singlov, 12 špeciálnych vianočných albumov, jednu VHS a dve DVD. Nová 3CD kompilácia Snění o Vánocích je prvým uceleným výberom toho najlepšieho z jeho bohatého vianočného repertoáru.



Trojalbum bol prvýkrát exkluzívne prezentovaný a slávnostne pokrstený na spomienkovom koncerte Karel Gott... jeho písně žijí dál, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti piatich rokov od spevákovho odchodu i jeho nedožitých 85. narodenín v utorok 5. novembra v pražskej O2 aréne.