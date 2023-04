Žbirkovi fanúšikovia sa potešia, vychádza videoklip ku skladbe Ako Boh

Bratislava 14. apríla (TASR) - Oceňovaný album Posledné veci Mira Žbirku predstavuje nový videoklip k skladbe Ako Boh, ktorú si "vyhlasovali" fanúšikovia na sociálnych sieťach. Nakrúcal sa 3. apríla v priestoroch veľkej sály pražskej Lucerny. Toto miesto je veľmi symbolické, pretože práve tam sa Meky spoznal s manželkou Katkou, niekoľko rokov tam spolu bývali a vypredaná Lucerna bola vždy métou všetkých našich hudobníkov. TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.



Režisérkou klipu, ktorý kombinuje zábery z Lucerny s archívom, je Karolína Beranová, scenár napísali Raphael Ruiz a David Žbirka. V klipe si samu seba zahrala aj Katka Žbirková, ktorá o klipoch albumu Posledné veci povedala: "Chceme dať všetkým pesničkám z albumu aj obrazovú podobu. Ako Boh je tretím klipom a ďalšie sa už pripravujú. Som veľmi rada, že rôzni, aj veľmi významní režiséri si sami vybrali skladby, ktorým chcú dodať svoju obrazovú verziu. Zatiaľ viac neprezradím, ale veľmi sa na to teším."



Okrem videoklipov pripravuje Katka Žbirková so svojim tímom aj ďalšie prekvapenia. V máji vychádza špeciálna kniha Memory Book - Miro Žbirka - Roky a dni. Kniha spomienok a LP box albumov z Universal Music budú do života uvedené na exkluzívnych spomienkových večeroch 10. novembra v bratislavskom Štúdiu L+S a 21. októbra v pražskom Lucerna Music Bare.



Do 30. septembra je na Bratislavskom hrade prístupná výstava Miro Žbirka - Roky a dni, ktorá je oproti pražskej rozšírená o kinosálu a výstavu unikátnych fotografií Petra Stanleyho Procházku.





Ako Boh klip: