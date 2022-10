Vydavateľstvo Opus pripravilo exkluzívny 7LP box Mira Žbirku

Bratislava 14. októbra (TASR) - Legendárny slovenský spevák a skladateľ Miroslav Žbirka by 21. októbra 2022 oslávil životné jubileum 70 rokov, 10. novembra uplynie presne rok od jeho úmrtia. Vydavateľstvo Opus pri tejto príležitosti vydáva jedinečný vinylový komplet s názvom Miro Žbirka - OPUS Collection 1980 - 1990, zložený zo siedmich Mekyho albumov z rokov 1980 až 1990 vo vkusnom kazetovom súbore. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Kolekcia je obohatená 16-stranovou brožúrou s výpoveďami Mira Žbirku pochádzajúcimi z knihy Zblízka autora Jana Vedrala a hodnotnými dobovými fotografiami Juraja Bartoša. V exkluzívnom boxe si zberateľ nájde sedem albumov na 180-gramových vinylových platniach, nový mastering z originálnych analógových pásov a repliky pôvodných obalov s textami piesní.



"Meky na vinylových platniach začínal ako poslucháč aj ako spevák a skladateľ, bol ich vášnivým zberateľom. Keď sa vrátili, opäť ich začal počúvať a zbierať. Som veľmi rada, že teraz ako darček k nedožitej sedemdesiatke dostáva pekný LP box so siedmimi platňami, ktoré nahral pre Opus. Určite by ho to veľmi potešilo," hovorí Mekyho manželka Katka Žbirková k vydaniu LP boxu.



Exkluzívny LP komplet vychádza oficiálne 14. októbra a obsahuje albumy Doktor sen, Sezónne lásky, Roky a dni, Nemoderný chalan, Chlapec z ulice, Zlomky poznania a K.O.



"S Mekym sme sa o vinyloch často rozprávali. Mal rád ich zvuk a obaly, ktoré sú takým malým grafickým a umeleckým dielom. Jeho platňu Doktor Sen som si kúpil ako svoju prvú vlastnú LP už v roku 1980. Stále ju mám aj s ďalšími, ktoré vtedy vyšli. Teší ma, že si všetky Mekyho zásadné albumy pre slovenskú hudbu 80. rokov môžeme doplniť o kvalitné vinyly s vynoveným zvukom. Ten si budú môcť ako bonus z gramofónov priamo v NTC vypočuť aj návštevníci bratislavského koncertu Tribute to Miro Žbirka 70," povedal hudobný publicista a Mekyho dlhoročný spolupracovník Rado Mešša.



"Doteraz najrozsiahlejší box (7LP) v dejinách slovenského rock-popu mapuje úvodnú dekádu sólovej kariéry legendy, ktorá je priamo previazaná aj s najúspešnejším obdobím hudobného vydavateľstva Opus. Po takmer troch desiatkach rokov na znovuzrodenom formáte vinylovej LP platne tak dostanú možnosť si všetci fanúšikovia opäť vypočuť jeho slávne albumy v podobe, v akej boli pôvodne koncipované," dodal hudobný redaktor, moderátor a publicista Juraj Čurný.