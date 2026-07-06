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Vyhrávajte so Cinema City celé leto
Zájazd od Fischeru, Peugeot na mesiac alebo luxusný víkendový pobyt v hoteli Sheraton?
Autor OTS
Bratislava 6. júla (OTS) - Zabudnite na nudné leto. Cinema City prichádza s veľkou letnou súťažou, ktorá filmové večery posunie na úplne iný level. Do 13. augusta platí jednoduchá rovnica: nákupy v kine = letné odmeny ako zájazd od Fischeru, Peugeot 408 na celý mesiac s plnou nádržou, víkendový pobyt v hoteli Sheraton alebo vstupenky na Grape festival.
Či už sa chystáte na letný blockbuster s priateľmi, alebo na animovanú novinku s deťmi, do 13. augusta sa počíta každé euro. Zaregistrujte svoju účtenku už dnes na letnasutaz.cinemacity.sk a začnite zbierať body, ktoré premeníte na filmy, obľúbené snacky alebo nezabudnuteľné letné výhry.
Aké výhry na vás toto leto čakajú?
• Hlavné výhry: Nový Peugeot 408 na celý mesiac s plnou nádržou, zájazd k moru s all-inclusive pre 2 osoby od Fischeru alebo luxusný víkendový pobyt v hoteli Sheraton pre 2 osoby s raňajkami a vstupom do SPA. PRE 2 OSOBY S RAŇAJKAMI A
• Týždenné výhry: Každý zaregistrovaný kód vás posúva bližšie k týždenným výhram. Od 02 na vás čakajú tech novinky ako Apple Watch, Samsung Galaxy hodinky a tablet či detské hodinky TCL. Vstupenky na legendárny Grape festival, na ktorom tento rok vystúpi famózna Jorja Smith, Yung Lean & Bladee a mnoho ďalších mien. Pre fanúšikov basketbalu sme si pre vás nachystali výhry ako podpísaný dres či vstupenky na zápasy od Basket. A na vecné výhry sa môžete tešiť od partnerov Waterdrop či Vermont.
• Okamžité odmeny: Za nazbierané body si vyberáte free nápoje, popcorn menu alebo vstupenky do kina. Je len na vás, či si doprajete večer s priateľmi alebo rodinné filmové popoludnie.
Čím viac návštev kina absolvujete, tým viac bodov zbierate a tým vyššiu šancu na hlavnú výhru máte.
Filmové novinky, ktoré vám spríjemnia cestu k výhre
Joe a Angela prechádzajú manželskou krízou a ich vzťah visí doslova na vlásku. Vo chvíli, keď eskaluje ďalšia z ich nekonečných hádok, zazvonia pri dverách tajomní susedia zhora. Angela ich impulzívne pozvala na večeru a manželovi to nepovedala. Zdanlivo obyčajná návšteva sa po úvodnej rozpačitej konverzácii a niekoľkých fľaškách vína začne uberať úplne nečakaným smerom. Kam presne, to sa dozvieš na premiére komédie POZVANIE v Cinema City už 2. júla.
V novom hranom spracovaní obľúbeného a megaúspešného animovaného filmu nominovaného na Oscara® od spoločnosti Disney sa odvážna Vaiana (Catherine Lagaʻaia), nebojácne dospievajúce dievča, vydá na výzvu oceánu a prvýkrát prekročí hranice útesov svojho ostrova Motunui spolu s kedysi mocným polobohom Mauim (Dwayne Johnson). Čaká ich nezabudnuteľná cesta, aby zachránili ľud ostrova, ale aj omnoho viac. Disneyovka VAIANA príde do kín Cinema City už 9. júla.
EVIL DEAD: ZHOR V PEKLE prináša doteraz najsurovejšiu kapitolu tejto kultovej hororovej série, ktorá na veľké plátna vtrhne v znamení démonického chaosu a neľútostného krviprelievania. Mladá vdova hľadá po strate manžela útechu v odľahlom sídle svojich svokrovcov, no rodinné útočisko sa čoskoro mení na nočnú moru. Keď sa členovia rodiny jeden po druhom menia na posadnutých krvilačných Deaditov, pokojné stretnutie sa zvrhne na rodinnú stretávku z pekla. Tvárou v tvár narastajúcej hrôze hlavná hrdinka zisťuje, že manželský sľub, ktorý dala za život pretrváva aj po smrti. Podarí sa jej kliatbu prelomiť? Zistíš v horore EVIL DEAD: ZHOR V PEKLE v kinách Cinema City od 9. júla.
ODYSEA je bezpochyby jedným z najväčších príbehov našej civilizácie. Aj preto sa ho chopil Christopher Nolan, jeden z najlepších režisérov súčasnosti, aby s epickou šírkou sebe vlastnou rozprával o neochvejnej túžbe jedného muža vrátiť sa domov z nekonečne dlhej vojny.. Odyseus (Matt Damon) bol kráľ gréckeho ostrova Itaka, ktorý podľa legiend a básnika Homéra vymyslel slávneho Trójskeho koňa, čo výraznou mierou pomohlo oklamať obrancov Tróje a ukončiť tak vyčerpávajúce dobývanie tohto mesta. Po skončení bojov netúži Odysseus po ničom inom, len sa vrátiť domov za manželkou Pénelopou (Anne Hathaway) a synom Télemachom (Tom Holland). Svojimi odvážnymi činmi však podľa povestí rozhneval bohov a tí sa mu rozhodli návrat čo najviac skomplikovať. Aj preto sa slovo „odysea“ stalo synonymom pre cestu plnú prekážok, ktoré pútnika odvádzajú od jeho cieľa namiesto toho, aby ho k nemu približovali. Kým Odyseus vzdoruje bohom, obrom, zvodnej čarodejnici Kirké a ďalším nebezpečenstvám, jeho žena Pénelopa vzdoruje mužom, ktorí chcú uchvátiť ju a s ňou celé itacké kráľovstvo. Veľkovýpravná historická dráma ODYSEA v kinách Cinema City od 16. júla vo formátoch 2D, 4DX, SUPERSCREEN, VIP aj Comfort.
Od udalostí posledného filmu uplynuli štyri roky a Peter Parker dnes žije osamelý život. Jeho obeta pre záchranu multivesmíru ho vymazala z pamäte a sŕdc najbližších priateľov, a tak sa z neho stal Spider-Man na plný úväzok. Ochrana mesta si však vyberá svoju daň a Peter čelí nečakaným fyzickým následkom. Kým bojuje o svoj holý život, v meste sa vynára temná hrozba s nevídanou mocou. Dokáže Peter zachrániť New York, hoci riskuje, že stratí aj to posledné, čo mu zostalo - samého seba? Marvelovku SPIDER-MAN: NOVÝ DEŇ uvidíš v kinách Cinema City v špeciálnej predpremiére už 29. júla. Novinku si vychutnáš aj vo formátoch 2D, 4DX, SUPERSCREEN, VIP či Comfort.
Šteniatka z Tlapkovej patroly prichádzajú opäť na veľké plátna. Tentokrát stroskotajú v dôsledku búrky na neprebádanom tropickom ostrove plnom dinosaurov. Stretnú tu Rexa, šteniatko, ktoré na tomto ostrove uviazlo už pred mnohými rokmi a vďaka tomu sa stalo odborníkom na všetko, čo súvisí s dinosaurami. Keď ich hlavný rival, starosta Humdinger, začne bezohľadne využívať ostrov na ťažbu jeho prírodných zdrojov, nechtiac spôsobí erupciu obrovskej, doposiaľ spiacej sopky. Tlapková patrol je tak vtrhnutá do série riskantných záchranných misií dinosaurích rozmerov, ktoré sú oveľa väčšie než čokoľvek, s čím sa doteraz stretli. Na animovaný film Labková patrola: Dinosaurí film sa môžete tešiť v kinách už od 6. augusta.
Na konci Oak Street je americký sci-fi film o prežití, ktorý napísal, koprodukoval a režíroval David Robert Mitchell. Podarí sa rodine Plattovcov prežiť chaos a uniknúť pravekému nebezpečenstvu? Už 13. augusta sa vám v hlavných úlohách predstavia Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella a Christian Convery.
Či už sa chystáte na letný blockbuster s priateľmi, alebo na animovanú novinku s deťmi, do 13. augusta sa počíta každé euro. Zaregistrujte svoju účtenku už dnes na letnasutaz.cinemacity.sk a začnite zbierať body, ktoré premeníte na filmy, obľúbené snacky alebo nezabudnuteľné letné výhry.
Aké výhry na vás toto leto čakajú?
• Hlavné výhry: Nový Peugeot 408 na celý mesiac s plnou nádržou, zájazd k moru s all-inclusive pre 2 osoby od Fischeru alebo luxusný víkendový pobyt v hoteli Sheraton pre 2 osoby s raňajkami a vstupom do SPA. PRE 2 OSOBY S RAŇAJKAMI A
• Týždenné výhry: Každý zaregistrovaný kód vás posúva bližšie k týždenným výhram. Od 02 na vás čakajú tech novinky ako Apple Watch, Samsung Galaxy hodinky a tablet či detské hodinky TCL. Vstupenky na legendárny Grape festival, na ktorom tento rok vystúpi famózna Jorja Smith, Yung Lean & Bladee a mnoho ďalších mien. Pre fanúšikov basketbalu sme si pre vás nachystali výhry ako podpísaný dres či vstupenky na zápasy od Basket. A na vecné výhry sa môžete tešiť od partnerov Waterdrop či Vermont.
• Okamžité odmeny: Za nazbierané body si vyberáte free nápoje, popcorn menu alebo vstupenky do kina. Je len na vás, či si doprajete večer s priateľmi alebo rodinné filmové popoludnie.
Čím viac návštev kina absolvujete, tým viac bodov zbierate a tým vyššiu šancu na hlavnú výhru máte.
Filmové novinky, ktoré vám spríjemnia cestu k výhre
Joe a Angela prechádzajú manželskou krízou a ich vzťah visí doslova na vlásku. Vo chvíli, keď eskaluje ďalšia z ich nekonečných hádok, zazvonia pri dverách tajomní susedia zhora. Angela ich impulzívne pozvala na večeru a manželovi to nepovedala. Zdanlivo obyčajná návšteva sa po úvodnej rozpačitej konverzácii a niekoľkých fľaškách vína začne uberať úplne nečakaným smerom. Kam presne, to sa dozvieš na premiére komédie POZVANIE v Cinema City už 2. júla.
V novom hranom spracovaní obľúbeného a megaúspešného animovaného filmu nominovaného na Oscara® od spoločnosti Disney sa odvážna Vaiana (Catherine Lagaʻaia), nebojácne dospievajúce dievča, vydá na výzvu oceánu a prvýkrát prekročí hranice útesov svojho ostrova Motunui spolu s kedysi mocným polobohom Mauim (Dwayne Johnson). Čaká ich nezabudnuteľná cesta, aby zachránili ľud ostrova, ale aj omnoho viac. Disneyovka VAIANA príde do kín Cinema City už 9. júla.
EVIL DEAD: ZHOR V PEKLE prináša doteraz najsurovejšiu kapitolu tejto kultovej hororovej série, ktorá na veľké plátna vtrhne v znamení démonického chaosu a neľútostného krviprelievania. Mladá vdova hľadá po strate manžela útechu v odľahlom sídle svojich svokrovcov, no rodinné útočisko sa čoskoro mení na nočnú moru. Keď sa členovia rodiny jeden po druhom menia na posadnutých krvilačných Deaditov, pokojné stretnutie sa zvrhne na rodinnú stretávku z pekla. Tvárou v tvár narastajúcej hrôze hlavná hrdinka zisťuje, že manželský sľub, ktorý dala za život pretrváva aj po smrti. Podarí sa jej kliatbu prelomiť? Zistíš v horore EVIL DEAD: ZHOR V PEKLE v kinách Cinema City od 9. júla.
ODYSEA je bezpochyby jedným z najväčších príbehov našej civilizácie. Aj preto sa ho chopil Christopher Nolan, jeden z najlepších režisérov súčasnosti, aby s epickou šírkou sebe vlastnou rozprával o neochvejnej túžbe jedného muža vrátiť sa domov z nekonečne dlhej vojny.. Odyseus (Matt Damon) bol kráľ gréckeho ostrova Itaka, ktorý podľa legiend a básnika Homéra vymyslel slávneho Trójskeho koňa, čo výraznou mierou pomohlo oklamať obrancov Tróje a ukončiť tak vyčerpávajúce dobývanie tohto mesta. Po skončení bojov netúži Odysseus po ničom inom, len sa vrátiť domov za manželkou Pénelopou (Anne Hathaway) a synom Télemachom (Tom Holland). Svojimi odvážnymi činmi však podľa povestí rozhneval bohov a tí sa mu rozhodli návrat čo najviac skomplikovať. Aj preto sa slovo „odysea“ stalo synonymom pre cestu plnú prekážok, ktoré pútnika odvádzajú od jeho cieľa namiesto toho, aby ho k nemu približovali. Kým Odyseus vzdoruje bohom, obrom, zvodnej čarodejnici Kirké a ďalším nebezpečenstvám, jeho žena Pénelopa vzdoruje mužom, ktorí chcú uchvátiť ju a s ňou celé itacké kráľovstvo. Veľkovýpravná historická dráma ODYSEA v kinách Cinema City od 16. júla vo formátoch 2D, 4DX, SUPERSCREEN, VIP aj Comfort.
Od udalostí posledného filmu uplynuli štyri roky a Peter Parker dnes žije osamelý život. Jeho obeta pre záchranu multivesmíru ho vymazala z pamäte a sŕdc najbližších priateľov, a tak sa z neho stal Spider-Man na plný úväzok. Ochrana mesta si však vyberá svoju daň a Peter čelí nečakaným fyzickým následkom. Kým bojuje o svoj holý život, v meste sa vynára temná hrozba s nevídanou mocou. Dokáže Peter zachrániť New York, hoci riskuje, že stratí aj to posledné, čo mu zostalo - samého seba? Marvelovku SPIDER-MAN: NOVÝ DEŇ uvidíš v kinách Cinema City v špeciálnej predpremiére už 29. júla. Novinku si vychutnáš aj vo formátoch 2D, 4DX, SUPERSCREEN, VIP či Comfort.
Šteniatka z Tlapkovej patroly prichádzajú opäť na veľké plátna. Tentokrát stroskotajú v dôsledku búrky na neprebádanom tropickom ostrove plnom dinosaurov. Stretnú tu Rexa, šteniatko, ktoré na tomto ostrove uviazlo už pred mnohými rokmi a vďaka tomu sa stalo odborníkom na všetko, čo súvisí s dinosaurami. Keď ich hlavný rival, starosta Humdinger, začne bezohľadne využívať ostrov na ťažbu jeho prírodných zdrojov, nechtiac spôsobí erupciu obrovskej, doposiaľ spiacej sopky. Tlapková patrol je tak vtrhnutá do série riskantných záchranných misií dinosaurích rozmerov, ktoré sú oveľa väčšie než čokoľvek, s čím sa doteraz stretli. Na animovaný film Labková patrola: Dinosaurí film sa môžete tešiť v kinách už od 6. augusta.
Na konci Oak Street je americký sci-fi film o prežití, ktorý napísal, koprodukoval a režíroval David Robert Mitchell. Podarí sa rodine Plattovcov prežiť chaos a uniknúť pravekému nebezpečenstvu? Už 13. augusta sa vám v hlavných úlohách predstavia Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella a Christian Convery.