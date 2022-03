Vyjde kniha esejí Boba Dylana, analyzuje v nich piesne iných umelcov

New York 12. marca (TASR) - Americký folkrockový spevák a skladateľ Bob Dylan ohlásil vydanie svojej novej knižnej publikácie s názvom "The Philosophy of Modern Song" (Filozofia modernej piesne).



Pôjde o súbor vyše 60 esejí oslavujúcich piesne jeho hudobných kolegov ako Elvis Costello, Hank Williams, Stephen Foster či Nina Simone, píše denník The Guardian a magazín Rolling Stone.



Nakladateľstvo Simon & Schuster (S&S) označilo tieto eseje za "tajomné a temperamentné, pálčivé a hlboké, ale často aj veľmi vtipné, a hoci sú zdanlivo o hudbe, v skutočnosti sú to meditácie a úvahy o stave človeka".



Dylan (80), vlastným menom Robert Allen Zimmerman, začal pracovať na knihe už v roku 2010. Jeho nateraz poslednou knižnou publikáciou sú vyše 300-stranové pamäte "Chronicles: Volume One" z roku 2004.



Avizovaná esejistická kniha vyjde 8. novembra v nakladateľstve S&S spolu so sprievodnou audioknihou čiastočne nahovorenou samotným Dylanom. Obsahovať bude takmer 150 "starostlivo vybraných fotografií".



Dylanovi ako prvému hudobníkovi udelili v roku 2016 Nobelovu cenu za literatúru. Jeho posledný štúdiový album "Rough and Rowdy Ways" (2020) zožal obrovské uznanie u kritikov i poslucháčov.