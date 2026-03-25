Výkonná technológia pre kuchyňu a domácnosť

SILVERCREST a Andre Agassi kladú dôraz na špičkové technológie a ľudský prístup.
Autor OTS
Bratislava 25. marca (OTS) - Značka spoločnosti Lidl kuchynských a domácich spotrebičov SILVERCREST vstupuje na medzinárodný trh s novou, samostatnou identitou značky. V rámci svojej reorganizácie SILVERCREST oznamuje partnerstvo s bývalou svetovou tenisovou jednotkou, osemnásobným víťazom grandslamových turnajov a vášnivým amatérskym kuchárom Andre Agassim, ktorý bude zároveň tvárou prvej reklamnej kampane značky. V duchu motta „Uľahčí vám život.“ je možné zažiť značku SILVERCREST prostredníctvom rozmanitého sortimentu produktov.
SILVERCREST je značka reprezentujúca tematický svet Kuchyňa a domácnosť, jeden z celkovo šiestich novodefinovaných tematických svetov – z ktorých každý vedie silná kľúčová značka. To umožňuje spoločnosti Lidl vytvoriť jasnú štruktúru pre svoj nepotravinový sortiment, vďaka čomu ponúka zákazníkom lepšiu orientáciu a inšpiráciu pri nakupovaní.
SILVERCREST predstavuje nekomplikovaný a užívateľsky prívetivý prístup k výkonnej a intuitívnej technológii, ktorá pomáha ľuďom pri každodenných úlohách v kuchyni a domácnosti. Vďaka svojmu rozsiahlemu sortimentu je SILVERCREST už teraz značkou číslo 1 v oblasti kuchynských a domácich spotrebičov v Európe*. Za zmienku stojí najmä to, že inteligentný a štýlový kuchynský robot SILVERCREST Monsieur Cuisine sa v posledných rokoch stal absolútnym bestsellerom v tomto sortimente. Značka sa zameriava na intuitívne používanie a spoľahlivú kvalitu za tú najlepšiu cenu.
Ako partner značky SILVERCREST Andre Agassi vie, že tak na tenisovom kurte, ako aj vo vlastnej domácnosti sú rozhodujúce presná technika a ľudská intuícia. Pre bývalého profesionálneho športovca a vášnivého amatérskeho kuchára je vyvážená strava tiež dôležitou súčasťou jeho života. V úlohe otca rodiny sa spolieha na výkonné a ľahko použiteľné kuchynské spotrebiče, vďaka ktorým môže so svojimi deťmi a priateľmi skúšať nové recepty a začleniť tak zdravé návyky do svojho každodenného života. Jeho vášeň pre uvedomelú spokojnosť a inteligentné technológie z neho robí ideálneho ambasádora pre SILVERCREST.
Kampaň ponúka vtipný pohľad na každodenný život v domácnosti. Produkty SILVERCREST sú vnímané z pohľadu dvojníkov dvoch domácich miláčikov Andreho Agassiho a Stefanie Grafovej. „Vnútorné hlasy“ zvierat vytvárajú zábavný dialóg medzi psom a mačkou, ktorý sprevádza Agassiho každodennú rutinu varenia, žehlenia a upratovania. Kým pes je jeho verným fanúšikom a najväčším obdivovateľom, náladová mačka komentuje scény svojím suchým humorom a štipkou nadradenosti. Kampaňový spot si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=UFIaVJEkNLU.
„Počas môjho života, na kurte aj mimo neho, som sa naučil, do akej miery je úspech založený na budovaní čo najlepšieho podporného tímu. Presne to robí SILVERCREST pre môj každodenný život. Vďaka inteligentnej technológii a bezproblémovej manipulácii môžem pre svoju rodinu pripraviť zdravé raňajky a zároveň pomôcť s domácimi prácami. Partnerstvo so značkou SILVERCREST sa ku mne perfektne hodí, pretože značka sa zameriava na oblasti, v ktorých moderné technológie prinášajú skutočnú zmenu. Život môže byť ťažký, SILVERCREST ho pomáha uľahčiť. Zostáva tak viac času na to, na čom najviac záleží - na trávenie času s ľuďmi, ktorí sú pre mňa dôležití,“ hovorí Andre Agassi.
So značkou SILVERCREST chce Lidl sprístupniť technológiu, ktorá uľahčuje každodenný život, všetkým. Produkty sa vďaka intuitívnemu ovládaniu ľahko používajú a vynikajú aj svojím vysokým výkonom. Kampaň sa zameriava na najzaujímavejšie produkty z aktuálneho sortimentu, medzi ktoré patrí teplovzdušná fritéza, parný žehliaci systém a bezdrôtový vysávač.
Jens Thiemer, Chief Customer Officer v Lidl International, vysvetľuje: „Naše privátne značky neustále posúvame vpred, aby sa stali prvou voľbou v oblasti kvality a dôvery vo svojich príslušných tematických svetoch. Po značkách PARKSIDE a CRIVIT teraz robíme ďalší krok so značkou SILVERCREST. Zjednodušujeme prístup k vysokokvalitným a intuitívnym technológiám pre kuchyňu a domácnosť, čím prinášame technologický pokrok do srdca spoločnosti. Či už ide o spoločnú kuchyňu v zdieľanom byte, alebo o prvé vlastné bývanie, s našimi produktmi SILVERCREST sme tam, kde nás ľudia potrebujú. Aby mal každý možnosť užiť si nekomplikovaný každodenný život a vedomý životný štýl. Skutočnosť, že sa Andre Agassi, technicky zdatný vrcholový športovec, vášnivý amatérsky kuchár a milovník jedla, rozhodol pre partnerstvo so značkou SILVERCREST, je pre nás vyjadrením uznania našich vysokých štandardov špičkovej kvality a inteligentných technológií zameraných na ľudí.”
„SILVERCREST sa na Slovensku vyvíja na nezávislú značku, vďaka ktorej sú výkonné a intuitívne technológie pre kuchyňu a domácnosť cenovo dostupné. Pre nás je to viac než len strategický krok, je to jasný prísľub. V Lidli dostanete všetko, čo potrebujete pre jednoduchší každodenný život – od rozmanitosti na tanieri až po správnu technológiu v kuchyni. Vďaka nášmu prístupu sme blízko k našim zákazníkom všade. Či už priamo v predajni, kedykoľvek v našom e-shope alebo ako digitálny zdroj inšpirácie na kanáloch značky SILVERCREST,“ hovorí Justyna Siekanko, konateľka Lidl Slovenská republika.
Kampaň SILVERCREST odštartuje 28. marca rozsiahlou mediálnym pokrytím. Značka dosiahne medzinárodnú viditeľnosť prostredníctvom prítomnosti na rôznych kanáloch, ako je webová stránka SILVERCREST a kanály sociálnych médií.
Lidl spája stratégiu značky a potreby zákazníkov. So šiestimi novodefinovanými tematickými svetmi sa spoločnosť Lidl vyvíja aj na spoľahlivého dodávateľa pre potreby svojich zákazníkov v nepotravinovom sektore. Ide o oblasti: kuchyňa a domácnosť (SILVERCREST), dielňa a záhrada (PARKSIDE), šport a voľný čas (CRIVIT), bývanie a zariaďovanie (LIVARNO), móda a doplnky (esmara) a bábätká a deti (Lupilu). Výsledkom pre zákazníkov je jednoduché a intuitívne nakupovanie vďaka jasnému riadeniu sortimentu orientovanému na potreby, a to či už v predajni, alebo v internetovom obchode.
*Zdroj: Euromonitor International Limited; na základe objemu maloobchodného predaja v kusoch v roku 2024, na základe štúdie vykonanej v marci 2025. Malé kuchynské spotrebiče zahŕňajú spotrebiče na prípravu jedla a malé varné spotrebiče; malé domáce spotrebiče zahŕňajú spotrebiče na úpravu vzduchu, malé vykurovacie spotrebiče, žehličky, spotrebiče na osobnú starostlivosť a vysávače. Európa zahŕňa západnú a východnú Európu s výnimkou Ruska, Ukrajiny a Turecka.
O značke SILVERCREST:
Značka SILVERCREST, ktorá je dostupná v predajniach Lidl a Kaufland, zaujme inteligentnými technológiami, ktoré uľahčujú každodenný život a ponúkajú najlepší pomer ceny a výkonu. Ponúka širokú škálu elektrických kuchynských a domácich spotrebičov, kuchynských pomôcok, produktov na skladovanie a stolového riadu. Ako partner, ktorý uľahčuje život funkčnými produktmi, SILVERCREST vytvára viac času na to, na čom najviac záleží. Značka sa dôsledne zameriava na potreby ľudí. Viac informácií nájdete na stránke www.my-silvercrest.com
Viac informácií a obsahu o značke SILVERCREST
● Webstránka: http://www.my-silvercrest.com/sk/kampan
● YouTube: https://www.youtube.com/@Silvercrest_SK
● Instagram: https://www.instagram.com/silvercrest_sk/
● Facebook: https://www.facebook.com/SilvercrestSK/
