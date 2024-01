Výnimočný, tvorivý, úspešný: Domáci interpreti hodnotia rok 2023

Bratislava 5. januára (TASR) - Po rokoch pandémie sa hudobné dianie na Slovensku v roku 2023 postupne vrátilo do predpandemického obdobia, rozbehli sa koncerty, hudobné festivaly, pribudli nové albumy. Z tohto pohľadu hodnotia interpreti rok 2023 ako úspešný.



Zuzana Smatanová: "Bol veľmi tvorivý, pracovný a tvorivý, naozaj sa ešte nestalo žiaden rok, keď by som ja vydala za rok ilustrovanú knižku aj nahrala album, navyše odohrala aj výročný koncert, takže naozaj extrémny rok, teším sa že už končí."



Kristína: "Bol fajn a taký, aký mal byť. V hudbe a v koncertovaní bol pre mňa o niečo viac aktívnejší, pustila som do éteru tri nové single a videoklip. Mám za sebou krásne koncerty, ktoré ma nabudili a inšpirovali, mohla som sa tak stretnúť a osobne vidieť so svojimi fanúšikmi doma aj v Česku a spoznala som nových skvelých ľudí."



Peter Bič: "Rok 2023 bol fantastický, vyšla nám naša prvá LP platňa, na ktorú sme pyšní, pretože vždy sme chceli LP. Vyšla v takej verzii, kde sú naše najväčšie hity, ktoré sme nahrali. Veľmi sme si to užívali, mali sme jesenné turné, ktoré bolo veľmi úspešné. Vyšiel nám nový singel Len sa smej. Teším sa, že ten rok bol taký. Nový rok otvárame koncertom v Banskej Bystrici."



Adam Ďurica: "Tento rok bol prvý taký, ktorý by som mohol prirovnať k tomu, čo bolo v roku 2019, teda pred koronou. Po covide bolo cítiť, že bola veľmi dlhá pauza a rok 2023 bol už plnohodnotný. Chcem pozdraviť aj mojich českých fanúšikov, ktorých neustále pribúda. To je niečo vzácne, čo si veľmi vážim a som veľmi rád, že tých slovenských neodbúda. Som veľmi rád a vďačný za tento rok."



Tomáš Yxo Dohňanský, skupina Hex: "Bol veľmi výnimočný, pracovný, veľmi radostný. Vydali sme nový album, v poradí desiaty a prvý v tejto aktuálnej zostave. Na jeseň sme urobili krásne turné, veľa sme hrali v lete. Bolo to také niečo, čo sme si priali už dlhé roky. Nové pesničky sa ľuďom páčia a my sme z toho úplne 'happy'. Tento to bude 35 rokov od založenia kapely Hex a týmto smerom sa uberajú naše myšlienky."