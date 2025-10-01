< sekcia Magazín
Výrobca I. Schroeder KG. sťahuje z predaja obľúbené lečo
Výrobca „I. Schroeder KG. (GmbH & Co)“ z dôvodu preventívnej ochrany spotrebiteľa sťahuje z predaja nasledovný produkt.
Autor OTS
Bratislava 1. októbra (OTS) - Výrobca „I. Schroeder KG. (GmbH & Co)“ z dôvodu preventívnej ochrany spotrebiteľa sťahuje z predaja nasledovný produkt:
Nie je možné vylúčiť, že napriek rozsiahlym preventívnym opatreniam sa v jednotlivých pohároch uvedenej šarže nachádzajú kúsky skla. Keďže nemožno vylúčiť riziko poranenia, zákazníci by mali prísne dodržiavať stiahnutie z predaja a nekonzumovať dotknutý výrobok.
Daný produkt bol predávaný v predajniach Kaufland.
Spoločnosť Kaufland reagovala okamžite a predmetný výrobok stiahla z predaja. Zákazníci môžu zakúpený produkt vrátiť v ktorejkoľvek predajni Kaufland a dostanú čiastku v plnej výške naspäť, a to aj bez predloženia pokladničného bloku.
Výrobca I.Schroeder KG sa všetkým dotknutým osobám za spôsobené nepríjemnosti ospravedlňuje.
V prípade otázok sme pre zákazníkov k dispozícii aj na bezplatnom telefónnom čísle 0800 15 28 35.
Za prípadné nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.
Kaufland
K-Classic Lečo, 720ml
EAN
4063367234613
S dobou minimálnej trvanlivosti: 13.10.2026
Dátum minimálnej trvanlivosti sa nachádza na okraji viečka pohára.
Dodávateľ:
I.Schroeder KG (GmbH&Co) Am Sandtorkai 37
20457 Hamburg
EAN
4063367234613
S dobou minimálnej trvanlivosti: 13.10.2026
Dátum minimálnej trvanlivosti sa nachádza na okraji viečka pohára.
Dodávateľ:
I.Schroeder KG (GmbH&Co) Am Sandtorkai 37
20457 Hamburg
Nie je možné vylúčiť, že napriek rozsiahlym preventívnym opatreniam sa v jednotlivých pohároch uvedenej šarže nachádzajú kúsky skla. Keďže nemožno vylúčiť riziko poranenia, zákazníci by mali prísne dodržiavať stiahnutie z predaja a nekonzumovať dotknutý výrobok.
Daný produkt bol predávaný v predajniach Kaufland.
Spoločnosť Kaufland reagovala okamžite a predmetný výrobok stiahla z predaja. Zákazníci môžu zakúpený produkt vrátiť v ktorejkoľvek predajni Kaufland a dostanú čiastku v plnej výške naspäť, a to aj bez predloženia pokladničného bloku.
Výrobca I.Schroeder KG sa všetkým dotknutým osobám za spôsobené nepríjemnosti ospravedlňuje.
V prípade otázok sme pre zákazníkov k dispozícii aj na bezplatnom telefónnom čísle 0800 15 28 35.
Za prípadné nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.
Kaufland