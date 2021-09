Výročie majú František Filipovský i básnik Jaroslav Seifert

Roman Kaliský, archívna snímka Foto: TASR - Pavol Funtál

Bratislava 23. septembra (TASR) – JAROSLAV SEIFERT je zatiaľ jediným českým autorom, ktorý získal Nobelovu cenu za literatúru. Nevšedný básnik s vyhraneným kritickým postojom ku komunistickému režimu sa narodil 23. septembra pred 120 rokmi.V tento deň v roku 1907 prišiel na svet aj český herec FRANTIŠEK FILIPOVSKÝ, známy nielen z množstva komédií a seriálov, ale aj vďaka nezabudnuteľnému dabingu francúzskeho komika Louisa de Funesa.Medzi zakladateľov moderného abstraktného umenia patrí svetoznámy český maliar FRANTIŠEK KUPKA, najdrahšie predávaný český výtvarný umelec. Od jeho narodenia uplynie 23. septembra 150 rokov.Obžalovaný, vstaňte! - je názov reportážnej knihy z roku 1963, ktorá sa vďaka naturalistickým opisom reálnych zločinov a s nimi súvisiacich súdnych procesov stala bestsellerom. Od narodenia jej autora ROMANA KALISKÉHO po novembri ´89 aj riaditeľa Slovenskej televízie, uplynie dnes 99 rokov.Tento deň patrí aj spomienke na americkú hudobnú legendu. Pred 91 rokmi sa narodil fenomenálny klavirista a spevák, RAY CHARLES, ktorý bol od svojich siedmich rokov slepý.Pred 93 rokmi odhalili Mohylu Milana Rastislava Štefánika na Bradle od architekta Dušana Jurkoviča.Asi by sa ťažko hľadal filmový fanúšik, ktorý by nepoznal rakúsku herečku ROMY SCHNEIDEROVÚ, predstaviteľku rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety vo filme Sissi. Narodila sa pred 83 rokmi.Jednou z hlavných postáv českého undergroundu počas totalitného režimu bol básnik a manažér skupiny Plastic People of the Universe IVAN MARTIN JIROUS, prezývaný Magor. Autor zbierok ako napríklad Magorovy labutí písně sa narodil pred 77 rokmi.Členom prestížnej spoločnosti 125 najlepších žijúcich futbalistov histórie je aj dnešný oslávenec, Talian PAOLO ROSSI, majster sveta z roku 1982. Držiteľ Zlatej lopty a mnohých ďalších trofejí má 65 rokov.23. septembra oslávi 65. narodeniny spisovateľ, publicista a prekladateľ IGOR OTČENÁŠ, autor kníh Kristove šoky, alebo Keby (Rýchle dejiny budúcnosti Slovenska).Pred 53 rokmi sa narodila herečka ZUZANA MAURÉRY, ktorá napríklad bravúrne stvárnila manipulatívnu pedagogičku zo socialistických čias vo filme Učiteľka (2016) českého režiséra Jana Hřebejka.