Dnes má výročie režisér známeho filmu Bonnie a Clyde - Arthur Penn

Bratislava 27. septembra (TASR) – Nie každý pozná meno amerického režiséra ARTHURA PENNA, ktorý sa narodil pred 99 rokmi. Mnohým sa však vybavia jeho najznámejšie filmy, drsná "gangsterka" Bonnie a Clyde, či western Malý veľký muž s nezabudnuteľným Dustinom Hoffmanom v hlavnej úlohe.Filmovú podobu nadobudli aj mnohé diela českého spisovateľa JOSEFA ŠKVORECKÉHO. Podľa jeho literárnej predlohy vznikla legendárna komédia Tankový prapor i mnohé ďalšie snímky a televízne seriály. Po emigrácii do USA sa Škvorecký venoval aj vydávaniu zakázaných a exilových autorov. Narodil sa 27. septembra 1924.Sex je náš, dělá dobře mně i tobě, spieval pred rokmi líder skupiny Lucie, bubeník a skladateľ DAVID KOLLER. Dnes má 61 rokov a na konte množstvo ďalších hitov aj albumov, či už sólových, alebo s dodnes populárnou kapelou Lucie.Cynická a vypočítavá hrdinka filmu Čas sluhů patrila k prvým výraznejším úlohám českej herečky IVANY CHÝLKOVEJ. Čoskoro prišli seriály a filmy Přítelkyně z domu smutku, Díky za každé nové ráno a herečka sa stala jednou z najobľúbenejších za riekou Moravou. Nik by jej nehádal, že má dnes 57 rokov.Polookrúhlych 45 rokov oslavuje bývalý taliansky futbalista, reprezentant FRANCESCO TOTTI, dlhoročná ikona klubu AS Rím.Včera otvorili nový obchvat Bratislavy a do dejín dopravy sa zapísal aj dnešný deň. V roku 1840 uviedli do prevádzky prvú konskú železnicu na území Slovenska i Uhorska. Klopkanie podkov sa ozývalo na trati z Bratislavy do Svätého Jura až 32 rokov, kým ho nenahradil dym parných lokomotív.A 27. septembra 1864 sa v Černovej narodil politik, katolícky kňaz a spisovateľ ANDREJ HLINKA, významná postava slovenského politického života a hlavný predstaviteľ slovenského autonomistického hnutia.