Vyšiel posmrtný album Ivana Krála

Praha 14. februára (TASR) - Necelé dva týždne po jeho smrti vyšiel v piatok posledný radový album česko-amerického rockového hudobníka Ivana Krála s názvom "Smile". Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.



Štúdiový album "Smile" nahral Král úplne sám, tiež si ho produkoval. Texty k piesňam napísala jeho manželka Cindy Hudsonová. Album obsahuje 12 skladieb. Král chcel album pokrstiť v júni na festivale Metronome, dopĺňa Český rozhlas.



Skladateľ, spevák, gitarista a producent Ivan Král emigroval v 60. rokoch do USA, pričom ako jedinému Čechovi sa mu podarilo spolupracovať s Patti Smithovou, Iggym Popom, Johnom Caleom, Mickom Jaggerom a ďalšími. Jeho skladby nahrali David Bowie či U2.



Keď sa po Nežnej revolúcii vrátil do Československa, spolupracoval s Lenkou Dusilovou, Janekom Ledeckým alebo s kapelami Lucie, Pusa či Mňága & Žďorp. Zložil tiež hudbu k niekoľkým filmom a bol nominovaný na ocenenie Český lev.



Ivan Král sa narodil 12. mája 1948 v Prahe. Spolu s bratom Pavlom a rodičmi emigroval v roku 1966 do New Yorku. Jeho otec Karel Král tam pracoval ako prekladateľ pre tlačovú agentúru ČTK. Hudobník zomrel 2. februára vo veku 71 rokov.