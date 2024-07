Vyskúšajte zdravé domáce limonády

Recept na prípravu uhorkovej limonády s mätou

Recept na prípravu bazovej limonády

Bratislava 11. júla (OTS) - Schlaďte sa v horúcich dňoch domácou limonádou. Dáte si uhorkovú limonádu s mätou alebo bazovú limonádu?· 1 veľká uhorka· 0,5 l vody· 2 lyžičky medu· 2 limetky· mätové lístkyUmyjeme a nakrájame uhorku na malé kúsky a vložíme ich do väčšej nádoby. Pridáme niekoľko mätových lístkov podľa chuti a rozmixujeme ich tyčovým mixérom . Do rozmixovanej zmesi nalejeme 0,5 litra vody a necháme 15 minút lúhovať.Po tejto dobe prelejeme zmes cez jemné sitko do karafy. Vytlačíme si šťavu z dvoch limetiek a nalejeme ju do karafy. Dochutíme medom a dôkladne premiešame. Na záver pridáme ľad.· 8 ks kvetov bazy· 3 l vody· 2 lyžice medu· 1 citrón· 1 pomaranč· bylinky na dochutenie: mäta, medovkaNazbierame si 8 kvetov bazy a zbavíme ich hrubších stoniek. Bez oplachovania kvety vložíme do 3,5 litrového pohára. Môžeme pridať hrsť lístkov mäty a medovky pre vylepšenie chuti (nie je to však nutnosť). Nakrájame si citrón na plátky a pridáme do pohára s bazou.Pridáme ešte 2 polievkové lyžice medu a do pohára nalejeme 3 litre vody. Zmes prikryjeme priedušnou látkou a necháme lúhovať 24 hodín na okne. Po vylúhovaní zmes prelejeme cez sitko.V horúcich letných dňoch nám chladnička bazovú limonádu príjemne vychladí. A v zime ju môžete podávať pri izbovej teplote. Americká chladnička s mrazničkou má veľký mraziaci box, kde možno vložiť pripravené, aby sa dostatočne vychladili, ale nezamrzli.