Výsledky hudobného trhu na Slovensku v roku 2021

Bratislava 2. mája (TASR) – Celkové príjmy hudobného priemyslu vzrástli v roku 2021 takmer o 20,7 percenta a činia sumu 17,5 milióna eur. Hlavným lídrom trhu sú streamingové služby, ktoré v roku 2021 zaznamenali nárast o 38 %. TASR o tom informoval zástupca IFPI (Medzinárodná federácia fonografického priemyslu) Leoš Bednář.



V roku 2021 výrazne prevažuje digitálna konzumácia hudby, pomer digitálnych predajov k predaju fyzických nosičov je 79 : 21. Rast streamingu je stabilným javom, ktorý je zapríčinený ľahkou dostupnosťou predmetných služieb a ich priaznivou cenovou politikou. Segment streamingu narástol oproti predchádzajúcemu roku o celých 38 %. Na Slovensku sú dostupné všetky veľké streamingové služby (Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Amazon Music). Celkové príjmy predajov narástli v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 37 %.



Príjmy zo streamingu v sebe zahrňujú ako príjmy z tzv. ad-supported streamingu (pre užívateľov zdarma), tak aj príjmy z tzv. subscriptions, teda platených účtov. Rast ad-supported streamingu súvisí predovšetkým s rastom reklamných investícií, prechádzajúcich zo starých médií (rádio, televízia) na on-line platformy.



V súčasnosti sa spoločnosť ocitá vo fascinujúcej dobe, keď je hudba dostupná pre takmer všetkých. Rast a inovácia pretvára ekosystém hudobného sektora. Udržanie tohto rastu je čiastočne závislé od investícií hudobných vydavateľstiev do rozvoja umelcov, obchodný model je založený na budovaní ich dlhodobej kariéry. Vďaka skúsenostiam, marketingovým schopnostiam a kapitálu pracuje vydavateľ ruka v ruke s umelcami na dosiahnutí najlepších výsledkov, a to ako na poli ich kreativity, tak na poli komerčného úspechu.



Top 10 najpredávanejších albumov za rok 2021 vedie Miroslav Žbirka s albumom The Best Of Miro Žbirka, na ďalších miestach sú Dua Lipa (album Future Nostalgia), Iron Maiden (Senjutsu), Ed Sheeran (=), Adele (30), The Weeknd (After Hours), ABBA (Voyage), Justin Bieber (Justice), Olivia Rodrigo (Sour) a Imagine Dragons (Mercury - Act 1).