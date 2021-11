A. Heineken, majiteľ známeho pivovaru, sa narodil pred 98 rokmi

V roku 1960 sa narodil v Prešove bývalý hokejový útočník, reprezentant Československa Igor Liba, držiteľ striebornej medaily zo ZOH (1984) a bronzovej zo ZOH (1992). Z MS v hokeji má jednu zlatú (1985) a dve strieborné (1982, 1983). Bol hráčom ZPA Prešov, VSŽ Košice, Dukla Jihlava. Zahral si aj v americkej NHL napríklad za Los Angeles Kings, New York Rangers. Foto: TASR/František Iván

Bratislava 4. novembra (TASR) - O tom, že ypsilon bude súčasťou pravopisu slovenského jazyka, sa rozhodlo za rokovacím stolom v októbri 1851. Na stretnutí bol aj MARTIN HATTALA, ktorému sa pripisuje zavedenie ypsilonu do pravopisu. Jazykovedec a autor prvej slovenskej gramatiky sa narodil pred 200 rokmi , 4. novembra 1821.Ktovie, čím sa občerstvili účastníci spomínaného rokovania, ale určite to nebolo pivo Heineken. Toto, dnes už svetoznáme pivo, sa začalo vyrábať až v roku 1864. A práve dnes uplynie 98 rokov od narodenia ALFREDA HEINEKENA, dlhoročného majiteľa tohto koncernu.Medzi hokejistov, ktorí neodmietli dobre vychladené pivo, patril aj IGOR LIBA, ktorý dnes oslávi 61 rokov. Držiteľ striebornej a bronzovej olympijskej medaily a svetový šampión z roku 1985 bol počas svojho pôsobenia v tíme Los Angeles Kings spoluhráčom slávneho Wayna Gretzkého, o ktorom povedal:Dnes oslávi svoje 49. narodeniny aj iný športovec svetového formátu, bývalý portugalský futbalista LUIS FIGO, hviezda FC Barcelona i Realu Madrid.O 35 rokov staršia je americká herečka LORETTA SWITOVÁ. Nezabudnuteľná predstaviteľka majorky Margaret Houlihanovej z legendárneho seriálu M.A.S.H., má dnes 84 rokov.Medzi obľúbených, ale aj kritikmi uznávaných amerických hercov, patrí MATTHEW McCONAUGHEY, ktorý oslávi 52 rokov.Pred 152 rokmi vyšlo prvé číslo časopisu Nature, ktorý patrí medzi najcitovanejšie vedecké periodiká. Už desiatky rokov prináša články z astronómie, biológie, fyziky, chémie, geológie, ale aj z oblasti humanitných vied, v ktorých sú prezentované najnovšie poznatky a objavy.O tom, že mal John Lennon originálny zmysel pre humor, sa mohli presvedčiť aj členovia britskej kráľovskej spoločnosti. Keď Beatles 4. novembra 1963 vystupovali pred váženou spoločnosťou, tak Lennon vyzval bohatých vpredu, aby štrngali šperkmi a chudobnejších vzadu, aby tlieskali.Medzi dlhoročných členov bratislavskej Novej scény patril herec IGOR ČILLÍK, ktorý by mal dnes 80 rokov. Hral vo viac než 150 filmoch vrátane legendárnej Tisícročnej včely.Medzi najoriginálnejších súčasných slovenských spisovateľov nepochybne patrí PETER MACSOVSZKY. Držiteľ prestížnej literárnej ceny Anasoft litera za rok 2015, dnes oslávi 55 rokov.Pred 13 rokmi v Spojených štátoch zvíťazil v prezidentských voľbách prvý Afroameričan - demokrat Barack Obama.Meniny slávia Karolovia, ktorých meno pochádza zo staronemčiny a v preklade znamená "muž, manžel" a vzniklo z neho aj slovo kráľ. Dominantnými vlastnosťami Karola sú vôľa, aktívnosť, mravnosť a dynamizmus.