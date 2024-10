Vyvážené stravovanie ako základ úspechu

Bratislava 21. októbra (OTS) - Zdravá strava je nevyhnutná pre správny fyzický a mentálny vývoj detí. A práve o vyváženej strave a pravidelnom pohybe vzdeláva už deväť rokov žiakov základných škôl program „Viem, čo zjem“. O popularite programu svedčí aj rekordný počet škôl zapojených do aktuálneho ročníka, a to až 450. Program ponúka bezplatné, komplexne pripravené učebné materiály, ktoré sa priebežne aktualizujú. Novinkou tohto roka sú vzdelávacie materiály, ktoré boli vytvorené na výučbu v rámci novej kurikulárnej reformy.Prieskum programu „Viem, čo zjem“ ukázal, že viac ako tri štvrtiny detí konzumujú jedlá rýchleho občerstvenia alebo vyprážané jedlá aspoň raz týždenne. Preto je vzdelávanie v oblasti zdravej výživy zvlášť dôležité. Vyvážená strava, bohatá na vitamíny, minerály, bielkoviny a zdravé tuky, totiž u detí podporuje rast kostí a svalov, posilňuje ich imunitný systém a pomáha budovať silné telo. Navyše, zlepšuje fungovanie mozgu, čo má pozitívny vplyv na koncentráciu, pamäť a schopnosť učenia. Preto deti, ktoré sa stravujú vyvážene, dosahujú lepšie výsledky v škole a sú schopné lepšie sa sústrediť. Zdravé stravovacie návyky, osvojené už v detstve, tiež znižujú riziko obezity, cukrovky a srdcových ochorení, čo vedie k lepšiemu zdraviu a kvalite života aj v dospelosti.Školy zapojené do programu si môžu vybrať spôsob výučby: ako voliteľný predmet alebo ako projekt. V oboch prípadoch majú učitelia, po tom čo sa zaregistrujú, k dispozícii kompletné učebné materiály vrátane metodických a pracovných listov, prezentácií a interaktívnych lekcií, ktoré zaujímavým spôsobom vysvetľujú témy týkajúce sa zdravej výživy.Výučba zdravej výživy je dôležitá aj preto, lebo ako ukázal prieskum, obezitou trpia stále mladšie deti – až 19 % detí vo veku 7-8 má nadváhu.hovoríVoliteľný predmet môžu základné školy zaradiť do rámcového učebného plánu prostredníctvom disponibilných hodín pre 3 až 5. ročníky. Učivo je tiež možné využívať v rámci záujmových krúžkov alebo ako doplnok výučby. Učebné materiály sú školám poskytované bezplatne v rozsahu 37 vyučovacích hodín. Vytvorené boli v súčinnosti so Štátnym pedagogickým ústavom SR a ich výhodou je, že sú komplexné, takže učitelia si nemusia pripravovať ďalšie podklady. V tomto školskom roku program tiež prináša materiály prispôsobené novej kurikulárnej reforme.Projektová forma výučby umožňuje školám priblížiť žiakom tému zdravej výživy vo voľnejšom rozsahu. Je určený pre 3. až 5. ročníky základných škôl a pozostáva zo siedmich tematických celkov, ktoré žiakom približujú témy ako vyvážená strava, pitný režim, ovocie a zelenina, riziká nevhodného stravovania, energia a hygiena potravín.Zapojené triedy sa môžu počas školského roka dobrovoľne zúčastniť aj súťaže a hrať o cvičebné pomôcky pre svoju školu.Program „Viem, čo zjem“ sa realizuje s podporou spoločnosti Nestlé a v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR. Viac informácií je dostupných na webovej stránke www.viemcozjem.sk