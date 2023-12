Vzácne dreviny pre pocit luxusu

Bratislava 11. decembra (OTS) - Ak milujete charakteristickú vôňu Sanctuary Spa: teplú, objímajúcu, trochu sladkú a jantárovú, tak túto novinku budete priam zbožňovať. Kolekcia Ruby Oud s prírodnými olejmi prináša úplne novú dekadentnú vôňu: kvetinové tóny, vrátane pomarančového kvetu a ruže, sú zjemnené exotickým bielym jantárom, pačuli, cédrovým drevom a oudom (agarovým drevom), červeným šafránom so šťavnatými tónmi broskyne a maliny. Toto je vôňa, za ktorú by sa nemusel hanbiť žiadny majster parfumér.Ďalšie pozoruhodné fakty sú, že tieto prípravky majú veľmi vysoké percento prírodných zložiek, sú vegan a cruelty free, neobsahujú minerálne oleje a obaly sú samozrejme recyklovateľné.Nová kolekcia Sanctuary Spa Ruby Oud obsahuje štyri produkty, s ktorými si aj doma môžete vytvoriť luxusné kúpele.Krémový telový gél sa po aplikácii mení na bohatú sprchovú penu. Ultra výživná zmes zlatého oleja a oleja zo sladkých mandlí hlboko hydratuje pokožku až na tri dni po jednom použití.Vyživujúci sprchový olej sa z prepychového oleja s medovou textúrou premení na bohatú hodvábnu penu, ktorá jemne čistí a hydratuje pokožku až na tri dni po jednom použití.Sprchová pena aj olej sú natoľko jemné, že ich pokojne môžete používať aj na holenie nôh.Odstráni vysušený povrch kože, zbytky tónovacích krémov alebo pripraví pokožku na to, aby ochotnejšie vsiakla prípravky na hydratáciu. Píling obsahuje. 95% prírodných zložiek – predovšetkým zmes kávových zŕn a brusnicových jadierok, má antioxidačné účinky a pokožku hydratuje až na 24 hodín.Bohatá a krémová zmes bambuckého masla a zapuzdrených perál marockého arganového oleja, ktoré prasknú pri vmasírovaní do pokožky... To je pocit, ktorý je naozaj dekadentný, najmä v spojení s vôňou sladkého jantáru a arganového dreva (oudu). Telové maslo hĺbkovo vyživuje, zanecháva pokožku žiarivú, vláčnu a hydratovanú neuveriteľných sedem dní.