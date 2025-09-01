< sekcia Magazín
Vzdelávací program Viem, čo zjem je tu pre školy už desiaty rok
Podporuje zdravý životný štýl detí.
Autor OTS
Bratislava 1. septembra (OTS) - Osvojovanie si návykov vyváženého životného štýlu už od raného veku – teda kombinácie zdravej výživy a dostatku pohybu – je kľúčové nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov. Aj preto si program „Viem, čo zjem“, ktorý sa už desiaty rok realizuje na základných školách, dlhodobo udržiava svoju popularitu.
„Zdravý životný štýl je pre deti v školskom veku mimoriadne dôležitý, pretože podporuje správny rast a vývoj a zároveň posilňuje imunitu. Vyvážená strava, dostatok pohybu a kvalitný spánok zlepšujú koncentráciu, pamäť aj školský výkon. Navyše pomáhajú predchádzať obezite, civilizačným ochoreniam a prispievajú k psychickej pohode školákov,“ zdôrazňuje Ľubica Novotná, koordinátorka programu zo spoločnosti Nestlé.
V uplynulom školskom roku sa do programu dobrovoľne zapojilo takmer 24-tisíc žiakov zo 450 základných škôl po celom Slovensku. Aj v aktuálnom školskom roku sa očakáva vysoký záujem – registrácia škôl je už spustená a prvé prihlášky boli odoslané. Ostatné školy sa môžu zapojiť do konca septembra 2025.
Zapojením sa do programu „Viem, čo zjem“ získajú učitelia komplexné výučbové materiály, ktoré okrem pôvodného učiva reflektujú aj požiadavky kurikulárnej reformy. Sú pripravené pre žiakov 1. a 2. cyklu a zahŕňajú aj novinky – tematický celok „Šetrne k planéte“, ktorý žiakom priblíži udržateľné stravovanie, a modul „Potravinové alergény“, vďaka ktorému sa deti primeraným spôsobom oboznámia so základnými poznatkami o alergénoch v potravinách.
Program tradične obohatia aj zábavné súťaže s hodnotnými odmenami pre najúspešnejšie triedy a zážitkové varenie s profesionálnymi kuchármi zo spoločnosti Nestlé.
„Viem, čo zjem“ je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravie detí, ktorý sa od roku 2009 rozšíril už do 84 krajín sveta. Na Slovensku prebieha v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a je súčasťou Národného programu podpory zdravia. ÚVZ SR ho vo svojich publikáciách uvádza ako príklad dobrej praxe preventívnych programov v oblasti zdravej výživy a pohybovej aktivity. Viac informácií nájdete na www.viemcozjem.sk
