Vznikol spolok Tatran, narodili sa Ján Štrasser aj Karl May

Bratislava 25. februára (TASR) - Pozornosť upútal ako textár piesní, z ktorých sa mnohé stali hitmi. Textársky sa podieľal aj na muzikáloch ako Cyrano z predmestia či Neberte nám princeznú. Básnik, prekladateľ, textár a publicista JÁN ŠTRASSER dnes oslavuje 76 rokov.





Patril k predstaviteľom priekopníckej skladateľskej a dirigentskej generácie, vychádzajúcej z koreňov slovenskej ľudovej piesne. Vynikajúci organizátor hudobného života MILAN LICHARD, hudobný skladateľ, etnomuzikológ a publicista, sa narodil pred 169 rokmi - 25. februára 1853.





Ekonóm, pedagóg a politik IMRICH KARVAŠ bol v rokoch 1939 až 1944 prvým guvernérom Slovenskej národnej banky, keď podporoval protifašistický odboj a Slovenské národné povstanie. Pritom sa mu podarilo zachrániť prevažnú časť slovenského zlatého pokladu a menových rezerv pre obnovenú Československú republiku. Významný predstaviteľ hospodárskeho politického života sa narodil pred 119 rokmi - 25. februára 1903.





Pred 153 rokmi - 25. februára 1869 - vznikol vo Viedni slovenský akademický spolok Tatran, poslaním ktorého bolo národne uvedomovať a vzdelávať slovenských vysokoškolských študentov.





"Bolesť prichádza, krása zostáva," hovoril vynikajúci umelec, francúzsky maliar PIERRE-AUGUSTE RENOIR. Pre jeho tvorbu bol charakteristický vlastný štýl a motívy, ktoré maľoval - viac ako krajinomaľba ho zaujímali ľudia. Veľký majster impresionizmu sa narodil pred 181 rokmi - 25. februára 1841.





O rok neskôr sa narodil nemecký spisovateľ KARL MAY, ktorý svoje cestovateľské a dobrodružné túžby i predstavy nezabudnuteľne opísal v desiatkach románov a poviedok. K jeho rozhodnutiu stať sa spisovateľom prispel aj pobyt vo väzinci. Od narodenia duchovného otca legendárneho náčelníka Apačov Vinnetoua a jeho druha Old Shatterhanda uplynie dnes 180 rokov.





Taliansky operný spevák ENRICO CARUSO bol vo svojej dobe najdrahšie plateným tenorom sveta. Od narodenia "pápeža" talianskych tenorov uplynie dnes 149 rokov.





Pred 229 rokmi - 25. februára 1793 sa uskutočnilo prvé, historicky doložené zasadanie americkej vlády pod vedením Georgea Washingtona. Konalo sa v jeho vlastnom dome.





Na Václavskom námestí v Prahe sa konala 25. februára 1948 manifestácia, na ktorej Klement Gottwald oznámil, že prezident ČSR Edvard Beneš prijal demisiu nekomunistických ministrov a schválil návrh novej vlády pod jeho vedením. Po februárovom prevrate, ktorý sa počas obdobia socializmu slávil ako "Víťazný február", získali komunisti mocenský monopol a nastolili diktatúru jednej strany. Trvala 41 rokov až do Nežnej revolúcie v novembri 1989.





Pred 36 rokmi sa začal v Moskve 27. zjazd Komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Delegáti rozhodli o novom trende smerovania strany a krajiny pod vedením Michaila Gorbačova, ktorý vošiel do dejín ako "perestrojka" (prestavba) a "glasnosť" (otvorenosť).





Dnešný deň patrí v kalendári nositeľom mena Frederik a Frederika. Obidve sú románskou podobou mena Fridrich, ktoré je nemeckého pôvodu a v preklade znamená "mierumilovný vládca".