Vznikol živnostenský zákon, výročie majú Fulla i Taylorová

Bratislava 27. februára (TASR) – Uplynulo 150 rokov od definitívneho zániku cechov, ktoré nahradili tzv. živnostenské spoločenstvá. Postaral sa o to rakúsky arcivojvoda a cisár, český a uhorský kráľ František Jozef I., ktorý v roku 1872 podpísal živnostenský zákon.





Pripomíname si 210 rokov od narodenia významného slovenského básnika a autora duchovných piesní SAMA CHALUPKU. Narodil sa 27. februára 1812 v Hornej Lehote a je autorom básnickej zbierky Spevy, z ktorej medzi najznámejšie patria historické spevy ako Mor ho!, Bitka pri Jelšave alebo Turčín Poničan.





Svoje 90. narodeniny by oslávila legendárna filmová Kleopatra - ELIZABETH (LIZ) TAYLOROVÁ. Táto oscarová herečka vrchol kariéry dosiahla v 60. rokoch 20. storočia a nezabudnuteľný výkon podala aj vo filme Kto sa bojí Virginie Woolfovej?, kde stvárnila postavu Marthy. Zomrela 23. marca 2011.





Česká divadelná a filmová herečka NATAŠA GOLLOVÁ si získala srdcia divákov komediálnym nadaním a bezprostrednosťou. Hviezda veselohier Kristián, Eva tropí hlouposti či Roztomilý člověk si po vojne zahrala vo veľkofilme Císařův pekař - Pekařův císař, príležitostí však dostávala menej.





Preslávil sa ako zakladateľ slovenskej výtvarnej moderny. Témami jeho obrazov bol Jánošík, roľnícka práca a krajina. Medzi jeho najznámejšie obrazy patria Jánošík na koni, Slovenská nevesta, Horúce leto, Letné ráno, Jazdec na koni a Pieseň a práca. Pred 120 rokmi sa v Ružomberku narodil slovenský maliar, grafik, ilustrátor a scénický výtvarník ĽUDOVÍT FULLA. Zomrel 21. apríla 1980.





Pred 147 rokmi sa narodil aj autor prvej slovenskej národnej opery Detvan - hudobný skladateľ a pedagóg VILIAM FIGUŠ-BYSTRÝ.





Od čias jeho objavu podmieneného reflexu si ho spájajú najmä so slintajúcimi psami a zvončekom. Pred 86 rokmi zomrel ruský lekár-fyziológ IVAN PETROVIČ PAVLOV, nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu.





Pred 120 rokmi sa narodil americký prozaik JOHN STEINBECK, laureát Nobelovej ceny za literatúru z roku 1962. K jeho veľkým románom patrí napríklad O myšiach a ľuďoch alebo Na východ od raja.





Svoje 60. narodeniny oslavuje autor hudby k filmom Hviezdna brána a Deň nezávislosti - americký hudobný skladateľ DAVID ARNOLD.





Uplynie 112 rokov, odkedy Milan Hodža začal v Budapešti vydávať Slovenský denník.





Dňa 27. februára blahoželáme Alexandrom. Meno má grécky pôvod a v preklade jeho význam znamená "obranca mužov". Život Alexandrov je založený na hľadaní.