Walter Schnitzelsson vydávajú energický singel 35+

Bratislava 18. júna (TASR) - Slovenská kapela Walter Schnitzelsson vydáva v stredu novú skladbu 35+. Novinka je rýchla, melodická a úderná - no zároveň s vtipom a nadhľadom reflektuje moment, keď vám mladší začnú vykať, do ‚Mekáča‘ chodíte radšej autom a spomienky na športové úspechy z Valaskej Dubovej už zapadli do vitrínky. TASR informoval PR manažér Alexander Čerevka.



Song 35+ je úplne prvou skladbou, ktorú sa Walter Schnitzelsson rozhodli napísať v slovenčine, aj keď medzitým už kapela dva ďalšie slovenské single Nervy a Betónové bozky zverejnila. Hudobne aj textovo sa na novinke podieľali všetci členovia kapely - Jozef Rezník (spev, gitara), Jakub Joštiak (basa), Miroslav Michale (bicie) a Lukáš Hlaváč (gitara).



„Skladba 35+ je hymnou všetkých, ktorí ešte zvládnu desať drepov, ale radšej až od zajtra. Skladba vznikla úplne prirodzene - na jednej chate, kde sme si pri guláši všimli, že už nie sme najvyšportovanejší. Dovtedy sme v slovenčine nespievali a vlastne sme ani nevedeli, či to vieme. Ale keď vám niekto povie ‚dobrý deň, ujo‘, tak inšpirácia príde sama,“ spomína kapela.



Videoklip, ktorý vznikol opäť pod režijným dohľadom speváka Jozefa Rezníka, sa odohráva v posilňovni a zobrazuje situácie, v ktorých sa cvičenie stáva skôr otázkou prežitia než výkonu. „Je to taká pocta všetkým, čo sa ešte snažia, ale už to nie je ono,“ zhodnotil Rezník.



Singel vychádza na streamoch a predznamenáva nový, v poradí tretí štúdiový album, ktorý Walter Schnitzelsson vydajú v septembri 2025 pod hlavičkou Slnko Records.