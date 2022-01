Warner Music kúpil vydavateľské práva na celoživotné dielo D. Bowieho

New York 4. januára (TASR) - Dedičia zosnulého britského speváka a skladateľa Davida Bowieho predali vydavateľské práva na jeho kompletnú hudobnú tvorbu americkej spoločnosti Warner Music. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AFP.



Finančné podmienky tejto dohody zverejnené neboli; podľa magazínu Variety však ide o najmenej 250 miliónov dolárov. Dohoda zahŕňa všetkých 26 Bowieho štúdiových albumov z rokov 1967-2016, posmrtný album Toy a dva albumy projektu Tin Machine.



Nová dohoda znamená, že Warner Music teraz zastrešuje Bowieho dielo ako skladateľa aj hudobníka. Dohoda zahŕňa stovky piesní zo šiestich desaťročí jeho kariéry vrátane Space Oddity, Changes, Heroes, Let's Dance, Rebel Rebel či Jump They Say.



"Sme nesmierne hrdí na to, že môžeme byť správcami jedného z najprelomovejších a najvplyvnejších diel v hudobných dejinách. Toto nie sú obyčajné skladby, ale míľniky, ktoré navždy zmenili smerovanie modernej hudby," uviedla spoločnosť Warner Music.



Oznámenie o uzavretej dohode prichádza niekoľko dní pred 75. výročím Bowieho narodenia (8. januára) a šiestym výročím jeho smrti (10. januára). David Bowie zomrel v roku 2016 vo veku 69 rokov na rakovinu.



K lukratívnemu odpredaju svojho celoživotného diela prikročili v ostatných rokoch viacerí svetoví interpreti - Bob Dylan, Bruce Springsteen, Neil Young, Paul Simon alebo Tina Turnerová.