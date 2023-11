Wellness rituál na doma: 5 x 5 minút iba pre vás

Bratislava 27. novembra (OTS) - Zavedenie pravidelných skrášľovacích rituálov do vášho denného režimu vám umožní sústrediť sa na seba na niekoľko vzácnych okamihov. Aj takáto „meditácia“ môže pomôcť zabrániť vyhoreniu, podporiť vašu emocionálnu pohodu a dokonca zlepšiť kvalitu spánku.Máte svoju wellness poličku, stolík alebo aspoň tácku s obľúbenými kozmetickými produktami? Samozrejme by mala obsahovať aj voňavú sviečku alebo lampičku na aromatické esenciálne oleje, prípadne čerstvý kvet. To všetko navodí pocit luxusnej wellness oázy – stačí zapáliť sviečku. Je to veľmi praktické, pretože ak máte svoje „kúpele“ stále na očiach, a nie kdesi zavreté v skrinke, bude vás to oveľa viac ťahať, aby ste svoj SPA rituál ani dnes nevynechali. Navyše si tento svoj wellness kútik môžete prenášať z kúpeľne do spálne alebo inej miestnosti podľa potreby.Kolekciaje určená na navodenie pohody pred spánkom.Prečo nepremeniť svoju rannú (alebo aj večernú) hygienu na luxusný zážitok so sprchovým olejom v kúpeľnej kvalite? Tento tip na starostlivosť je ideálny pre všetky zaneprázdnené ženy, nevyžaduje totiž vôbec žiadny čas navyše. Jednoducho nahraďte svoj obvyklý sprchový gél dekadentným olejom, ktorý zanechá vašu pokožku hydratovanú a super jemnú. Navyše jeho príjemná vôňa s vrchnými tónmi bergamotu a citrusov zabezpečí, že svoj deň začnete s pozitívnym myslením.(*s obsahom výživných omega mastných kyselín pre dlhú tnosť až dva dni.)Relaxačný účinok kúpeľa sa často podceňuje. Ponorenie do horúcej vody na 15-20 minút uvoľní endorfíny (hormóny šťastia), zvýši prietok krvi do pokožky a uvoľní svaly. Ak chcete dosiahnuť maximálnu relaxáciu, pridajte trochu voňavej krémovej peny alebo upokojujúcej soli.vám spolu s kúpeľom pomôže zbaviť sa stresu, uvoľniť sa a zrelaxovať. Upokojujúca vôňa fialky, jazmínu a santalového dreva uvoľňuje myseľ, zatiaľ čo kryštalické vločky horčíka pomáhajú upokojiť unavené a boľavé svaly.Vždy, keď máte minútku navyše, doprajte si štedrú hrsť telového masla, ktoré si starostlivo votriete do pokožky. Ideálne je postupovať od chodidiel smerom hore, od rúk ku hrudníku – takto rozprúdite aj svoj lymfatický systém. Na tento účel sa výborne hodí aj CBD olej, ktorý má vynikajúce upokojujúce vlastnosti. Pred spaním, alebo kedykoľvek cítite úzkosť či napätie, venujte 5 minút masáži tlakových bodov a zhlboka pri tom dýchajte. Vhodné body sú za ušami, na spánkoch a na vnútornej strane zápästí.s vôňou jazmínu a pačuli môžete pridať aj do kúpeľa. Stačí niekoľko kvapiek, zhlboka dýchať a hneď pocítite ich relaxačný účinok.A keď máte minútky dve, na úvod sprchy či kúpeľa si urobte. Uvidíte ten obrovský rozdiel, ako sa do čistej pokožky budú vpíjať blahodarné suroviny kozmetickej rady Sanctuary Spa.Predtým, ako si ľahnete do postele, pomasírujte si unavené končatiny s antistresovým hrejivým balzamom na nohy. De-Stress Warming Body Balm zmierňuje napätie, zadržiava vlhkosť a je naplnený aromatickým zázvorovým a rozmarínovým olejom, ktorý vám pomôže nechať sa unášať do ríše snov.Úplne na záver nezabudnite na aplikáciu spánkovej hmly. Vôňa jazmínu, pačuli a kadidla zlepší kvalitu vášho spánku a zároveň zabezpečí, že sa zobudíte s pozitívnym pocitom pripravená na všetky výzvy dňa.hydratuje pokožku po kúpeli. Rovnako skvelý účinok má aj