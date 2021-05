Westernový hrdina Gary Cooper sa narodil pred 120 rokmi

Helena/Bratislava 7. mája (TASR) – V 30. až 50. rokoch minulého storočia bol Gary Cooper jednou najpopulárnejších a najobľúbenejších hollywoodskych hviezd, ktorá natočila viac ako sto filmov. Dvakrát získal Oscara - za filmy Sergeant York (Seržant York, 1941) a High Noon (Na pravé poludnie, 1952) a v roku 1961 mu bol udelený čestný Oscar za celoživotné dielo.



V piatok 7. mája uplynie 120 rokov od narodenia Garyho Coopera, legendárneho hrdinu mnohých westernových, vojnových, dobrodružných i romantických filmov.



Gary Cooper, rodným menom Frank James Cooper, sa narodil 7. mája 1901 v meste Helena v americkom štáte Montana. Jeho otec bol farmár, ktorý sa neskôr stal americkým právnikom a sudcom. Na želanie matky študoval Frank Cooper aj s bratom dva roky na chlapčenskej internátnej škole v britskom Etone. Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa vrátili do Montany.



V roku 1924 sa rodina presťahovala do Los Angeles, kde začal najskôr hrávať komparzistu vo westernoch. Jazdecké skúsenosti nadobudol prácou na rodinnom ranči. V tomto období si Frank Cooper zmenil krstné meno na Gary – navrhol mu to jeho agent, ktorý pochádzal z mesta Gary v štáte Indiana.



Kariéra Garyho Coopera ako filmového herca sa datuje od roku 1925, vtedy debutoval v snímke The Thundering Herd (Hrmiace stádo). Zlom prišiel o rok neskôr, keď si zahral v nemom filme The Winning of Barbara Worth (Víťazstvo Barbary Worthovej, 1926). Vysokého (191 cm), vzhľadného a nesmelého Coopera si diváci i kritika všimli, čo bol začiatok jeho úspešnej filmovej cesty.



Prvú veľkú úlohu dostal vo filme Arizona Bound (Arizonská hranica, 1927). Odvtedy jeho kariéra strmo stúpala až medzi najväčšie herecké hviezdy amerického filmového priemyslu. Nasledoval jeden film za druhým ako napríklad western The Virginian (Virgíňan, 1929), ktorý bol jedným z jeho prvých zvukových filmov. Už ako hlavný hollywoodsky predstaviteľ mužských úloh sa predstavil vo filmoch Morocco (Maroko, 1930), A Farewell to Arms (Zbohom armáda, 1932), Design for Living (Plán na spolužitie, 1933), The Lives of a Bengal Lancer (Životy bengálskeho bojovníka, 1935), Desire (Túžba, 1936), Beau Geste (1939) a The Westerner (Západniar, 1940).



Stvárňoval hrdinských mužov, ktorí sa prejavovali odvážnymi činmi - bol typom hrdinu, ktorý bojoval za to, čo považoval za správne.



Prestížnu sošku Oscar získal Gary Cooper prvýkrát za životopisnú vojnovú drámu Sergeant York (Seržant York). Táto snímka sa stala najlepšie zarábajúcim filmom v roku 1941. Druhýkrát si prevzal cenu Akadémie za úlohu Williho Kana, muža zákona, ktorý stál osamotený proti bande zločincov vo filme High Noon (Na pravé poludnie, 1952). Táto snímka sa označuje za jeden z najlepších westernov, aké kedy vznikli.



V roku 1961 nakrútil Gary Cooper svoj posledný film The Naked Edge (Nahý okraj). V tom istom roku mu bol udelený čestný Oscar za celoživotné dielo. Zdravotne bol však už na tom tak zle, že na odovzdávaní v Hollywoode sa nemohol zúčastniť. Ocenenie za neho prevzal jeho dlhoročný priateľ James Stewart.



Legenda strieborného plátna, Gary Cooper zomrel 13. mája 1961 v Los Angeles, krátko po svojich 60. narodeninách. V septembri 2009 vydali Spojené štáty americké na jeho počesť poštovú známku s portrétom umelca z roku 1940.