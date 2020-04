William a Kate vyzvali ľudí, aby sa starali o svoje duševné zdravie

Londýn 17. apríla (TASR) - Britský princ William a jeho manželka Kate vyzvali ľudí, aby sa počas pandémie nového koronavírusu starali aj o svoje duševné zdravie. Upozornili tiež na silný psychologický tlak, ktorý v tejto súvislosti pociťujú mnohí zdravotnícki pracovníci. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.



"Môžeme sa cítiť frustrovaní, môžu nám chýbať naši milovaní a môžme pociťovať úzkosť," povedal vnuk kráľovnej Alžbety II. v rozhovore pre online platformu britskej vlády s názvom Every Mind Matters, ktorá sprostredkúva rôzne odporúčania na tému duševného zdravia. "Existujú veci, ktoré môžeme v tomto čase robiť my všetci, aby sme sa starali o našu duševnú pohodu, dodal William.



Pre BBC William uviedol, že najviac ho znepokojuje situácia zdravotníkov, ktorí proti koronavírusu bojujú v prvej línii a každodenne nasadzujú svoje životy, aby zachránili iných, pričom vnímajú bolesť svojich pacientov. Ich aktuálne pracovné skúsenosti sa nepodobajú ničomu, čo zažili doteraz, poznamenal.



V marci bol na koronavírus pozitívne testovaný aj Williamov otec princ Charles (71). "Musím sa priznať, že na začiatku som bol celkom znepokojený: svojím vekom totiž spadá do profilu rizikových (osôb)," povedal v tejto súvislosti William. Dodal, že sa obáva aj o zdravie svojej starej matky, 93-ročnej kráľovnej Alžbety II., ako aj jej manžela a Williamovho starého otca princa Philipa (98), ktorí sa nachádzajú v izolácii na Windsorskom zámku. William uviedol, že členovia kráľovskej rodiny robia všetko pre to, aby ich ochránili.