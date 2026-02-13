< sekcia Magazín
Winter JazzFest Trnava vstupuje do 11. ročníka
Autor TASR
Trnava 13. februára (TASR) - Posledný zimný víkend prinesie do Trnavy legendy svetového jazzu aj výrazné osobnosti domácej a európskej scény. Priestory klubu Oozi sa 27. a 28. februára opäť premenia na živé centrum stretnutia hudobníkov. Winter JazzFest Trnava dlhodobo stavia na bezprostrednej atmosfére, blízkosti publika a hudbe, ktorá vzniká priamo na pódiu v danom okamihu. TASR informoval riaditeľ festivalu Michal Bugala.
Piatkový večer (27. 2.) otvorí česko-slovenská formácia Baron Haze, ktorá prináša sviežu kombináciu progresívneho soulu, jazzu a moderného popu. Kapelu vedie speváčka a skladateľka Simona Hulej. Moderný medzinárodný jazz prinesie projekt Jure Pukl - Analog AI, v ktorom účinkuje svetová extratrieda - klavirista John Escreet, kontrabasista Joe Sanders a bubeník Christian Lillinger. Projekt je charakteristický technickou brilantnosťou, spontánnou improvizáciou a súčasným jazzovým jazykom. Vrcholom prvého večera bude vystúpenie legendárneho amerického trombonistu Freda Wesleyho, známeho zo spolupráce s funkovými ikonami ako James Brown, George Clinton a skupinou The J.B.’s. V projekte Fred Wesley Generations sa predstaví spolu s talianskym organistom Leonardom Corradim a francúzskym bubeníkom Tonym Matchom.
Program v sobotu (28. 2.) otvorí klavirista Alan Bartuš, semifinalista Herbie Hancock International Jazz Piano Competition s projektom New York Trio - Deep Roots, ktorý reflektuje skúsenosti z newyorskej scény. Spolu s ním vystúpia kontrabasista Štefan Bartuš a popredný európsky bubeník Vladimir Kostadinović. V Trnave sa premiérovo predstaví aj víťaz prestížnych Danish Music Awards Nikola Bankov a jeho Band, medzinárodná zostava pôsobiaca v Dánsku, ktorá prináša energický moderný jazz s prvkami rocku a elektroniky. Festival vyvrcholí projektom Martin Valihora Unit so špeciálnym hosťom, charizmatickým českým spevákom Danom Bártom. Zostavu dopĺňa domáca elita - dlhoroční Valihorovi spoluhráči Juraj Griglák (basgitara) a Michal Bugala (gitara).
