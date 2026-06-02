Xénia je nedôverčivá, Oxana sa vyznačuje inteligenciou
Xénie rozhodne nie sú vyzývavé. Sú veľmi nedôverčivé a obávajú sa veľkých citových vzplanutí. Mali by si správne zadeliť čas
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Ženské meno Xénia má grécky pôvod a význam mena je "pohostinná". Nositeľky tohto zriedkavého mena oslovujeme Xeňa, Xeni, Xenička a meniny oslavujú 2. júna.
Povaha týchto žien je mierne nevľúdna a ustarostená. Nemajú rady, keď ich niekto naháňa. V detstve by im rodičia mali venovať veľa pozornosti, hlavne vtedy, ak utrpia neúspech. Často pochybujú o svojich schopnostiach.
Xénie rozhodne nie sú vyzývavé. Sú veľmi nedôverčivé a obávajú sa veľkých citových vzplanutí. Mali by si správne zadeliť čas. Neprospieva im, ak konzumujú konzervované potraviny.
Ovplyvňuje ich planéta Saturn. Obľúbené farby Xénie sú zelená a gaštanová, ochranné rastliny štiav, kostihoj, ochranné kamene obsidián, ametyst.
Ženské meno Oxana je ukrajinskou domácou podobou mena Xénia. S nositeľkami tohto mena sa stretávame výnimočne a oslovujeme ich napríklad Oxanka.
Oxany sú inteligentné, čoho sú si aj vedomé a dávajú to iným pocítiť. Ich pamäti analytického typu nič neujde. Sú kritické, subjektívne a celkovo majú ťažkú povahu.
Svojím dynamizmom vytvárajú ilúziu, že sú v práci nenahraditeľné. Oxany rady robia dve veci naraz. Môžu z nich byť novinárky alebo podnikateľky, no priťahuje ich aj astrológia.
Životaschopnosť Oxany je veľmi dobrá, ale zdravie nestále, priveľmi ovplyvňované náladami. Potrebujú uvoľnenie, odpočinok a veľa spánku. Mali by zachovávať pravidelnú životosprávu.
