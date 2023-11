Xindl X vydal vianočnú pieseň Alespoň jeden den

Bratislava 23. novembra (TASR) - Budúci týždeň sa začína adventné obdobie a je tu čas na vianočné piesne. Jednu s názvom Alespoň jeden den nahral aj Xindl X. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



"Ľudia väčšinou Vianoce milujú alebo nenávidia. Ja som sa v priebehu života presunul od haterov k uctievačom," hovorí Ondřej Ládek. Singel aj s lyric videoklipom uzrel svetlo sveta 21. novembra.



Jednu vianočnú pieseň už na svojom konte Xindl X má. Tentoraz sa však rozhodol k singlu pristúpiť úplne inak. "Od doby, čo mám deti, mám Vianoce radšej a radšej. Tak by mi prišlo ako škoda, aby jediná moja známa vianočná pieseň bola Štědrý večer nastal, ktorá sa k Vianociam nestavia úplne pozitívne. Síce ju mám rád a nemám problém ju hrať aj v lete, ale povedal som si, že by to na novom albume chcelo aj trochu iný pohľad na sviatky pokoja a mieru," hovorí o svojej inšpirácii spevák.



"Pesničku sme nahrali s producentom Radkom Tomáškom, s ktorým som už v 14 rokoch hral vo svojej prvej kapele. Takže by sa dalo povedať, že sme si túto prácu dali k nášmu 30-ročnému výročiu," dodal.



Svoju zásluhu na novom singli má tiež spevákova 11-ročná dcéra Alica. Tá nakreslila cover singlu aj obrázky do lyric videa.