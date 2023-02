Yoko Ono, umelkyňa a vdova po Johnovi Lennonovi, oslavuje okrúhliny

Tokio/Bratislava 18. februára (TASR) – Jej manželom bol John Lennon a mnohí jej dodnes kladú za vinu, že bola jednou z príčin rozchodu skupiny Beatles. Yoko Ono, japonská multimediálna umelkyňa, skladateľka, speváčka, klaviristka a aktivista, bude mať v sobotu 18. februára 90 rokov.



Yoko Ono sa narodila 18. februára 1933 v Tokiu. Pochádzala zo zámožnej rodiny a už v detstve získala hudobné vzdelanie. V roku 1951 sa s matkou usadili v New Yorku, kde bol jej otec riaditeľom Tokijskej banky.



Zaradila sa do spoločnosti avantgardných umelcov a v roku 1956 sa vydala za klaviristu Toshibo Ichiyanagima. Bola členkou medzinárodnej výtvarnej skupiny Fluxus a prvú výstavu mala v roku 1961 v newyorskej Agnus Gallery. Prvý koncert s elektronickým sprievodom absolvovala v Carnegie Recital Hall v tom istom roku. Jej druhým manželom bol filmový producent Tony Cox. S ním mala dcéru Kyoko, ktorá sa narodila v septembri 1963.



Prvýkrát sa stretla s Johnom Lennonom 9. novembra 1966 na svojej výstave v londýnskej Indickej galérii a necelé tri roky nato sa 20. marca 1969 na Gibraltare zosobášili.



Po prvý raz sa spevácky po boku Johna Lennona objavila na experimentálnom albume Unfinished Music No.1: Two Virgins, ktorý vyšiel v novembri 1968. Album sa viac ako hudbou samotnou, ktorá bola zmesou rôznych zvukových a melodických efektov, stal známym hlavne vďaka obalu, na ktorom je fotografia nahého Johna a Yoko. Čiastočne zasiahla cenzúra a tak sa platňa predávala v hnedom papierovom prebale.



V decembri 1970 vydala prvý album Yoko Ono/Plastic Ono Band. Všetky piesne na ňom zložila Yoko, hudbu nahrali John Lennon (gitary), Ringo Starr (bicie) a Klaus Voormann (basgitara). V marci 1971 vydala druhý štúdiový album pod názvom Fly. Boli na ňom piesne Mrs. Lennon a Don't Worry Kyoko, ktorú venovala dcére.



V júni 1972 vydal John Lennon album Some Time in New York City, na ktorom si Yoko zaspievala pesničku Sisters O Sisters. Deviateho októbra 1975, presne na 35. Johnove narodeniny, sa im narodil syn Sean Ono Taro Lennon. Lennon si dal prestávku, venoval sa synovi a domácnosti, obchodné záležitosti mala na starosti Yoko. K hudbe sa vrátil v auguste 1980, keď nahral piesne pre album Double Fantasy a posmrtne vydaný album Milk And Honey. Na oboch participovala aj Yoko Ono.



Po násilnej smrti Johna Lennona 8. decembra 1980, keď ho pred rezidenciou Dakota v New Yorku zastrelil Mark Chapman, sa Yoko venovala umeleckej činnosti, zorganizovala niekoľko výstav svojich prác. V roku 1995 usporiadala koncertné turné k albumu Rising, na ktorom ju sprevádzala skupina jej syna Seana.



Na svojom konte má dnes 13 štúdiových albumov, po roku 2000 vyšli štyri, Blueprint for a Sunrise v novembri 2001, Between My Head and the Sky v septembri 2009, Take Me to the Land of Hell v septembri 2013 a Warzone v októbri 2018. Spoluúčinkovala na siedmich sólových albumoch Johna Lennona.