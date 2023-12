Z. Blesák: Spoločenské tance fungujú aj ako psychohygiena

Bratislava 29. decembra (TASR) - Zdeno Blesák je 32-ročný oceňovaný tanečník, tréner spoločenských tancov a ich porotca. Do tanečného klubu v Trnave chodia za ním ľudia rôznych kategórií, so zámerom naučiť sa tancovať a v niektorých prípadoch aj schudnúť.



"Buď chodia rodičia s deťmi, ktorí vo svojich potomkoch vidia tanečný potenciál, niektorí chodia na základe toho, že tancujú ich kamaráti, alebo sú povzbudení televíznou súťažou," uviedol v rozhovore pre TASR Blesák. Ako dodal, do tanečného klubu rovnako smerujú svoje kroky profesionálni tanečníci, ktorí sa chcú zdokonaliť. "Sú zameraní na jeden smer a snažia sa v ňom byť čo najlepší. Niekomu stačí, že sa naučí tancovať na svadbu či ples, iných to chytí a pokračujú aj ďalej."



Podľa Blesáka je spoločenský tanec pre niekoho vyplnenie voľného času, ale pre mnohých ľudí funguje tiež ako tzv. psychohygiena. "Človek vypne od bežných problémov, sústredí sa len na to, či má ísť krok cez pätu alebo cez špičku, nemá časť rozmýšľať nad tým, čo sa deje za bránami klubu," uzavrel.