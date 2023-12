Z. Blesák: V tanci sa z introverta stáva extrovert

Bratislava 27. decembra (TASR) - V tanci sa z introverta stáva extrovert. Tvrdí to oceňovaný tanečník, tréner a porotca spoločenských tancov Zdeno Blesák. V rozhovore pre TASR naznačil, že spoločenský tanec dokáže ovplyvniť vlastnosti človeka.



"V tanci musíme byť väčšinou extroverti, musíme svoj výkon predať, aj keď sme v reálnom živote introverti. Človek v tanci odhodí zábrany a môže si vyskúšať aj inú rolu," vysvetľuje 32-ročný tanečník a tréner, ktorého k spoločenským tancom priviedla mama. Ako malý chlapec si vyskúšal pohybovú prípravu najprv v rýdzo dievčenskom kolektíve, neskôr ho tanec zaujal do takej miery, že si uvedomil, že raz bude jeho profesiou.



"Každý tanec má charakter, tanečník sa niekedy musí prekonať, nemôže dať najavo, že mu niečo je. V tanci sa z introverta stáva extrovert, vďaka tancu sa človek stáva napríklad sebavedomejší," tvrdí Blesák. Už ako desaťročný si povedal, že chce byť trénerom, mať svoj klub a venovať sa tancu plnohodnotne. "Šiel som za svojím snom a plním si ho doteraz," hovorí tanečník, tréner a porotca z Trnavy.



Blesák prebral tanečný klub po svojom prvom tanečnom trénerovi, navyše v ňom vyrastal. Podľa vlastných slov chcel zachovať tradíciu značky, ktorú založil tréner Ján Sianta. "Vyrastali u neho mnohí tanečníci, moji súkmeňovci. Aj on má zásluhu na tom, že sme pri tanci vydržali až doteraz," uzavrel.