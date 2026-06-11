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Z mesta do prírody toto leto len vo Fjällräven
V nadčasových kúskoch od Fjällräven môžete vyraziť z mesta rovno do prírody bez kompromisov medzi štýlom a funkčnosťou.
Autor OTS
Bratislava 11. júna (OTS) - Ľahké bundy, pohodlné nohavice a tričká, ako aj praktické doplnky z novej kolekcie, sa spoliehajú na odolnosť a jednoduchý dizajn, ktorý nepodlieha trendom, takže vám budú spoľahlivo slúžiť dnes, zajtra a aj o desať rokov.
Vardag Vindby Jacket
Ľahká vetrovka, ktorá sa dá jednoducho zbaliť je vyrobená zo zmesi polyamidu a organickej bavlny s voskovým povlakom, ktorý odolá vetru a slabému dažďu. Praktické vrecká a nastaviteľná kapucňa z neho robia spoľahlivú voľbu na cesty aj každodenné nosenie. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná maloobchodná cena: 249,99 EUR
Vardag Relaxed Trousers
Pohodlné nohavice z odolného materiálu G-1000 s voľnejším strihom. Elastický pás, praktické vrecká a nastaviteľné konce nohavíc zaručujú pohodlie a voľnosť pohybu. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná maloobchodná cena: 159,99 EUR
Vardag Summer Shorts
Ľahké, rýchloschnúce šortky navrhnuté pre pohodlie počas teplých letných dní. Vďaka voľnejšiemu strihu a elastickému pásu sú ideálne na turistiku, cyklistiku, k vode aj na bežné nosenie. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná maloobchodná cena: 84,99 EUR
High Coast Long-Sleeve
Ľahké, priedušné tričko s dlhým rukávom, ktoré je príjemné na tele aj počas horúcich letných dní. Mäkký materiál vyrobený zo zmesi lyocellu a polyesteru dobre odvádza vlhkosť a vďaka posunutým ramenným švom sa tričko pohodlne nosí aj s batohom. Dostupné v dámskom dizajne.
Odporúčaná maloobchodná cena: 69,99 EUR
High Coast Short-Sleeve
Pohodlné, ľahké tričko vyrobené zo zmesi lyocellu a polyesteru, ktoré dobre odvádza vlhkosť a je príjemné na tele aj počas horúcich letných dní. Posunuté ramenné švy eliminujú trenie pod popruhmi batohu. Ideálne na aktívne dni v prírode aj každodenné nosenie v meste. Dostupné v dámskej a pánskej verzii.
Odporúčaná maloobchodná cena: 59,99 EUR
Fjällblomster Fox T-shirt
Ľahké dámske tričko z organickej bavlny s potlačou inšpirovanou švédskymi horskými kvetmi a arktickou líškou. Pohodlný strih z neho robí ideálny kúsok na letné dni v meste aj v prírode.
Odporúčaná maloobchodná cena: 54,99 EUR
Forest Walk T-shirt
Štýlové dámske tričko z organickej bavlny s potlačou inšpirovanou švédskou prírodou. Voľnejší, mierne skrátený strih zaručuje pohodlie pri výletoch do prírody aj počas teplých letných dní v meste.
Odporúčaná maloobchodná cena: 59,99 EUR
Swedish Forest T-shirt
Pánske tričko z organickej bavlny s potlačou inšpirovanou švédskym lesom. Klasický strih a príjemný materiál z neho robia pohodlný kúsok na teplé letné dni strávené vonku.
Odporúčaná maloobchodná cena: 59,99 EUR
Fjällräven Långtradarkeps
Klasická čiapka s priedušnou sieťovanou zadnou stranou pre príjemné vetranie počas horúcich letných dní. Vďaka nastaviteľnému zapínaniu sedí perfektne a ľahko sa stane vaším každodenným partnerom.
Odporúčaná maloobchodná cena: 44,99 EUR
Vardag Bucket Hat
Nadčasový klobúk vyrobený z materiálu G-1000 Lite, ktorý chráni tvár a krk počas slnečných letných dní. Vďaka ventilačným otvorom a všitej potnej páske sa príjemne nosí aj v horúcom počasí.
Odporúčaná maloobchodná cena: 59,99 EUR
Fjällblomster Banddana
Ľahká bavlnená šatka s potlačou inšpirovanou švédskymi horskými kvetmi. Môžete ju použiť ako čelenku, ochranu krku, pokrývku hlavy alebo ako improvizovaný obväz na prvú pomoc.
Odporúčaná maloobchodná cena: 39,99 EUR
Färden Crossbody
Praktická crossbody taška navrhnutá na každodenné nosenie a cestovanie. Čalúnená priehradka na notebook a premyslené usporiadanie vnútra udržiavajú všetko dôležité prehľadne poruke, zatiaľ čo odolný materiál chráni vaše veci aj pri nepriaznivom počasí.
Odporúčaná maloobchodná cena: 139,99 EUR
Všetky produkty sú dostupné v kamenných predajniach Fjällräven shop a na fjallraven-slovensko.sk
Vardag Vindby Jacket
Ľahká vetrovka, ktorá sa dá jednoducho zbaliť je vyrobená zo zmesi polyamidu a organickej bavlny s voskovým povlakom, ktorý odolá vetru a slabému dažďu. Praktické vrecká a nastaviteľná kapucňa z neho robia spoľahlivú voľbu na cesty aj každodenné nosenie. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná maloobchodná cena: 249,99 EUR
Vardag Relaxed Trousers
Pohodlné nohavice z odolného materiálu G-1000 s voľnejším strihom. Elastický pás, praktické vrecká a nastaviteľné konce nohavíc zaručujú pohodlie a voľnosť pohybu. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná maloobchodná cena: 159,99 EUR
Vardag Summer Shorts
Ľahké, rýchloschnúce šortky navrhnuté pre pohodlie počas teplých letných dní. Vďaka voľnejšiemu strihu a elastickému pásu sú ideálne na turistiku, cyklistiku, k vode aj na bežné nosenie. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná maloobchodná cena: 84,99 EUR
High Coast Long-Sleeve
Ľahké, priedušné tričko s dlhým rukávom, ktoré je príjemné na tele aj počas horúcich letných dní. Mäkký materiál vyrobený zo zmesi lyocellu a polyesteru dobre odvádza vlhkosť a vďaka posunutým ramenným švom sa tričko pohodlne nosí aj s batohom. Dostupné v dámskom dizajne.
Odporúčaná maloobchodná cena: 69,99 EUR
High Coast Short-Sleeve
Pohodlné, ľahké tričko vyrobené zo zmesi lyocellu a polyesteru, ktoré dobre odvádza vlhkosť a je príjemné na tele aj počas horúcich letných dní. Posunuté ramenné švy eliminujú trenie pod popruhmi batohu. Ideálne na aktívne dni v prírode aj každodenné nosenie v meste. Dostupné v dámskej a pánskej verzii.
Odporúčaná maloobchodná cena: 59,99 EUR
Fjällblomster Fox T-shirt
Ľahké dámske tričko z organickej bavlny s potlačou inšpirovanou švédskymi horskými kvetmi a arktickou líškou. Pohodlný strih z neho robí ideálny kúsok na letné dni v meste aj v prírode.
Odporúčaná maloobchodná cena: 54,99 EUR
Forest Walk T-shirt
Štýlové dámske tričko z organickej bavlny s potlačou inšpirovanou švédskou prírodou. Voľnejší, mierne skrátený strih zaručuje pohodlie pri výletoch do prírody aj počas teplých letných dní v meste.
Odporúčaná maloobchodná cena: 59,99 EUR
Swedish Forest T-shirt
Pánske tričko z organickej bavlny s potlačou inšpirovanou švédskym lesom. Klasický strih a príjemný materiál z neho robia pohodlný kúsok na teplé letné dni strávené vonku.
Odporúčaná maloobchodná cena: 59,99 EUR
Fjällräven Långtradarkeps
Klasická čiapka s priedušnou sieťovanou zadnou stranou pre príjemné vetranie počas horúcich letných dní. Vďaka nastaviteľnému zapínaniu sedí perfektne a ľahko sa stane vaším každodenným partnerom.
Odporúčaná maloobchodná cena: 44,99 EUR
Vardag Bucket Hat
Nadčasový klobúk vyrobený z materiálu G-1000 Lite, ktorý chráni tvár a krk počas slnečných letných dní. Vďaka ventilačným otvorom a všitej potnej páske sa príjemne nosí aj v horúcom počasí.
Odporúčaná maloobchodná cena: 59,99 EUR
Fjällblomster Banddana
Ľahká bavlnená šatka s potlačou inšpirovanou švédskymi horskými kvetmi. Môžete ju použiť ako čelenku, ochranu krku, pokrývku hlavy alebo ako improvizovaný obväz na prvú pomoc.
Odporúčaná maloobchodná cena: 39,99 EUR
Färden Crossbody
Praktická crossbody taška navrhnutá na každodenné nosenie a cestovanie. Čalúnená priehradka na notebook a premyslené usporiadanie vnútra udržiavajú všetko dôležité prehľadne poruke, zatiaľ čo odolný materiál chráni vaše veci aj pri nepriaznivom počasí.
Odporúčaná maloobchodná cena: 139,99 EUR
Všetky produkty sú dostupné v kamenných predajniach Fjällräven shop a na fjallraven-slovensko.sk