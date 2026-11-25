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Z. Smatanová uviedla do života pamätníček venovaný duševnému zdraviu
Publikáciu Nezabudni na seba! má pomáhať ľuďom s udržiavaním duševného zdravia.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Speváčka, skladateľka a ilustrátorka Zuzana Smatanová má novú knihu, respektíve knižný pamätníček, ktorý sa venuje duševnému zdraviu, vyhoreniu a depresii. Publikáciu Nezabudni na seba!, ktorá má pomáhať ľuďom s udržiavaním duševného zdravia, uviedla do života v stredu v jednom z bratislavských kníhkupectiev.
Smatanová v nej citlivo ponúka cenné odporúčania, ako prekonať náročné momenty, čitateľov učí, prečo je dôležité požiadať o pomoc, ktorá vždy existuje. Knihu vydalo vydavateľstvo Ikar v rozsahu 128 strán s plátennou väzbou a autorkinými ilustráciami. Smatanová prezradila, že urobiť knihu motivačných obrázkov bol nápad jej fanúšikov, ktorých Zuzanine dielka oslovili na sociálnych sieťach. Zozbierala ich a celú kolekciu motivačných obrázkov primárne o duševnom zdraví nazvala Nezabudni na seba!
„Celé leto som na tom pracovala, ku každému obrázku som písala poznámky a priložila som tam svoj osobný príbeh o vyhorení,“ dodala speváčka s tým, že pamätníček koncipovala tak, aby z neho bola knižka, ktorá by jej samej pomohla. „Aspoň by ma niekde kotvila,“ hovorí ku knihe. Spomína v nej na všetky možné ťažkosti a veci, ktorým sama čelila v čase, keď sa liečila z úzkosti, panických atakov, neskôr depresie a vyhorenia.
„Nie je to liek, je to kamarát,“ podčiarkuje autorka pamätníčka. Je odkazom na plátnové pamätníčky, ktoré pozná staršia generácia. V minulosti si ich posúvali medzi sebou kamaráti či spolužiaci a kreslili si do nich odkazy.
Zuzanin pamätníček je písaný rukou, texty dopĺňajú obrázky, ktoré poznajú priaznivci speváčky z jej sociálnych sietí. „Pôvodných obrázkov bolo 25, dorobila som päť ďalších, záverečné obrázky sú bonusové,“ vysvetľuje autorka, ktorá do pamätníčka pridala aj svoj vlastný príbeh o tom, ako postupovali jej panické ataky, úzkosti až depresie, ale tiež o procese vyzdravenia.
Chce ním pomôcť ľuďom, ktorí sú vo fáze takýchto stavov či vyhorenia. „Chcem im dať vedieť, že nie sú v tom sami, a že to svetielko, o ktorom píšem, tam je, len treba o seba trošku zabojovať. Treba sa ozvať odborníkom, nestáť, nečakať a viac sa o tom rozprávať,“ dodala autorka „knižky“, venovanej všetkým ľuďom bez ohľadu na vek. Pomocník, ktorý má pripomínať, aké dôležité je starať sa o seba a svoje duševné zdravie, obsahuje rady, cvičenia, zamyslenia, ale aj potrebné kontakty, ktoré môžu pomôcť v náročnej alebo kritickej situácii.
Smatanová v nej citlivo ponúka cenné odporúčania, ako prekonať náročné momenty, čitateľov učí, prečo je dôležité požiadať o pomoc, ktorá vždy existuje. Knihu vydalo vydavateľstvo Ikar v rozsahu 128 strán s plátennou väzbou a autorkinými ilustráciami. Smatanová prezradila, že urobiť knihu motivačných obrázkov bol nápad jej fanúšikov, ktorých Zuzanine dielka oslovili na sociálnych sieťach. Zozbierala ich a celú kolekciu motivačných obrázkov primárne o duševnom zdraví nazvala Nezabudni na seba!
„Celé leto som na tom pracovala, ku každému obrázku som písala poznámky a priložila som tam svoj osobný príbeh o vyhorení,“ dodala speváčka s tým, že pamätníček koncipovala tak, aby z neho bola knižka, ktorá by jej samej pomohla. „Aspoň by ma niekde kotvila,“ hovorí ku knihe. Spomína v nej na všetky možné ťažkosti a veci, ktorým sama čelila v čase, keď sa liečila z úzkosti, panických atakov, neskôr depresie a vyhorenia.
„Nie je to liek, je to kamarát,“ podčiarkuje autorka pamätníčka. Je odkazom na plátnové pamätníčky, ktoré pozná staršia generácia. V minulosti si ich posúvali medzi sebou kamaráti či spolužiaci a kreslili si do nich odkazy.
Zuzanin pamätníček je písaný rukou, texty dopĺňajú obrázky, ktoré poznajú priaznivci speváčky z jej sociálnych sietí. „Pôvodných obrázkov bolo 25, dorobila som päť ďalších, záverečné obrázky sú bonusové,“ vysvetľuje autorka, ktorá do pamätníčka pridala aj svoj vlastný príbeh o tom, ako postupovali jej panické ataky, úzkosti až depresie, ale tiež o procese vyzdravenia.
Chce ním pomôcť ľuďom, ktorí sú vo fáze takýchto stavov či vyhorenia. „Chcem im dať vedieť, že nie sú v tom sami, a že to svetielko, o ktorom píšem, tam je, len treba o seba trošku zabojovať. Treba sa ozvať odborníkom, nestáť, nečakať a viac sa o tom rozprávať,“ dodala autorka „knižky“, venovanej všetkým ľuďom bez ohľadu na vek. Pomocník, ktorý má pripomínať, aké dôležité je starať sa o seba a svoje duševné zdravie, obsahuje rady, cvičenia, zamyslenia, ale aj potrebné kontakty, ktoré môžu pomôcť v náročnej alebo kritickej situácii.