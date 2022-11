Z. Studenková v kuchárke rozpráva aj o tzv. bratislavských pondelkoch

Bratislava 9. novembra (TASR) – Aj varenie je umenie je názov novej kuchárskej knihy slovenskej herečky Zdeny Studenkovej. Knižnú novinku uviedla do života jej kolegyňa, herečka Dominika Kavaschová v utorok (8. 11.) v jednom z bratislavských hotelov. Súčasťou krstu bol koncert v podaní skupiny Fragile pod vedením Braňa Kostku. TASR o tom informovala PR manažérka vydavateľstva Ikar Lucia Čarná.



Titul Aj varenie je umenie je v poradí treťou knihou Studenkovej. "Rozdelená je do dvoch častí. V prvej sú rôzne herecké príbehy o tom, ako sa začínala moja herecká kariéra, ako som sa dostala k točeniu, čo boli bratislavské pondelky, čo všetko mám za sebou, moje zahraničné cesty," približuje herečka knižnú novinku, v ktorej spomína nielen na slávne televízne pondelky, ale aj divadelné hry a známe filmy, hercov a režisérov.



Čitatelia sa dozvedia aj to, čo je "rozzáberovačka" obrazu a čo je v divadle veža. Studenková nevynechala zábavné príhody pri nakrúcaní, napríklad zážitky s Michalom Dočolomanským či Vladom Müllerom, ani spomienky na kultový film zosnulej režisérky a scenáristky Viery Poledňákovej S tebou mně baví svět.



V druhej časti knihy autorka ponúka milované a rokmi overené recepty z rodinného dedičstva, ale aj mnoho nových, pomerne nenáročných receptov. Tie sú pretkávané hereckými historkami, v ktorých sa spomínajú mená ako Eva Krížiková, Kamila Magálová, Marína Kráľovičová, Zuzana Kocúriková či Janko Kroner. V závere knihy Studenková pridáva aj osobné návody, ako si uchovať skvelú figúru, tipy na starostlivosť o pleť či vlasy.