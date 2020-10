Za Strom roka 2020 sa dohlasovalo

Banská Bystrica 15. októbra (TASR) – Ľudia, ktorí počas tohto roka hlasovali za Strom roka 2020, sa výsledky dozvedia až koncom októbra. Víťazný strom získa nielen prestížny titul, ale postúpi aj do súťaže Európsky strom roka, kde bude reprezentovať krajinu.



„Naším cieľom je prostredníctvom ankety upozorniť na význam, hodnotu a krásu stromov, a tak prispievať k ich záchrane. Hoci bol tento ročník pre pandémiu iný než tie ostatné, na samotnom hlasovaní sme to veľmi nepocítili. Prišlo spolu vyše 24.800 hlasov od ľudí, ktorým stromy a životné prostredie nie sú ľahostajné,“ informovala o tom TASR Martina Ragalová z banskobystrickej Nadácie Ekopolis.



Anketa sa snaží upriamiť pozornosť na stromy aj prostredníctvom sprievodných aktivít. „Tento rok sme sa zúčastnili len na takých podujatiach, ktoré sa mohli bezpečne konať v exteriéri, takisto sa uskutočňovali lokálne kampane či verejné ošetrovania. Ostatné aktivity sme viedli online – od samotného vyhlásenia ankety, ktoré býva na festivale Pohoda, až po fotosúťaž Tour de Strom na sociálnej sieti Instagram,“ dodala Ragalová.



Mená víťazných stromov i škôl, ktoré sa zapojili do súťaže, oznámi nadácia na sociálnej sieti koncom októbra. Stromy sa dočkajú odmeny v podobe dendrologického posudku od ISA Slovensko a finančného príspevku na ošetrenie vo výške 300 eur.