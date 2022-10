Odštartoval 30. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov

Poprad 12. októbra (TASR) - Pod Tatrami v stredu štartuje jubilejný 30. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov (MFHF). O víťazstvo vo festivalovej súťaži zabojuje 51 snímok z 15 krajín, okrem toho riaditelia Aliancie pre horský film ocenia aj snímku desaťročia. Informovala o tom riaditeľka podujatia Mária Hámorová s tým, že vyberú jedného z režisérov, ktorý vyhral Grand Prix v Poprade v rokoch 2012 - 2021. "Predošlými laureátmi sú z roku 2002 Austrálčan Michael Dillon so snímkou Everest Sea to Summit a pred desiatimi rokmi to bol film Harvest Moon od režiséra Stephana Siegrista zo Švajčiarska," uviedla.



Prevažná väčšina tohtoročných snímok, ktoré budú môcť návštevníci vidieť okrem Popradu aj v Spišskej Novej Vsi a Kežmarku, je o horolezectve. "Dopĺňajú ich filmové diela o jaskyniarstve, lyžovaní, skialpinizme či kajaku, ski mountaineeringu či filmy o živote v horách," vymenovala Hámorová s tým, že snímky sú rozdelené do 13 súťažných blokov, niektoré diváci uvidia aj online. Do súťaže postúpilo tiež sedem slovenských filmov.



Tento rok o víťazoch rozhodne čisto ženská porota. "Okrem bývalej riaditeľky festivalu Gabriely Rečkovej sú jej súčasťou Barbara Jendrzejczyk z Poľska a česká fotografka a cestovateľka Martina Grmolenská," vymenovala Hámorová. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v nedeľu 16. októbra o 17. hodine.



Okrem samotných snímok sú už tradične súčasťou MFHF besedy so zaujímavými hosťami. Tento rok zavíta pod Tatry z Nepálu horolezkyňa Maya Sherpa, svoj príbeh odprezentuje aj horolezec a fotograf Igor Koller a najlepší horolezec súčasnosti v Českej republike Marek Holeček. V rámci festivalu sprístupnia aj výstavu fotografií Borisa Michalička.



Pri príležitosti 30. jubilea vydali organizátori limitovanú edíciu pohľadnice, ktorá dokumentuje tri desaťročia MFHF. "Pošta Poprad 1 na Mestskom úrade v Poprade okrem toho zriadi v sobotu 15. októbra príležitostnú poštovú priehradku s pečiatkou, ktorej hlavným motívom je naše logo," dodala Hámorová. Za 30 rokov bolo súčasťou festivalovej súťaže 1221 filmov, celkovo sa prihlásilo viac ako 4000 tvorcov. Najviac divákov bolo na festivale pred pandémiou v roku 2019, keď si súťažné filmy pozrelo takmer 10.200 ľudí.