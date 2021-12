Založili UNICEF, otvorili výškovú budovu STV

Bratislava 11. decembra (TASR) – Pred 75 rokmi, 11. decembra 1946 vznikol Detský fond Organizácie Spojených národov (UNICEF). Pôvodne sa volal Mimoriadny medzinárodný fond na pomoc deťom. Na tento deň takisto pripadá aj Medzinárodný deň vysielania pre deti, ktorý vyhlásil UNICEF.



Vianočná pieseň Tichá noc je súčasťou najdôležitejších kresťanských sviatkov už 203 rokov. Autorom textu je rakúsky katolícky kňaz JOSEPH MOHR, ktorý sa narodil v roku 1792.



Popredný predstaviteľ slovenskej medicíny akademik LADISLAV DÉRER sa venoval problémom imunogenetiky a matematickému vyjadreniu biologických javov. Jeho výskum bol akceptovaný aj v zahraničí. Narodil sa v roku 1897. Je po ňom pomenovaná aj nemocnica na bratislavských Kramároch.



Režisér, scenárista a herec PAĽO BIELIK je známy ako predstaviteľ filmového Jánošíka z roku 1936. Ako režisér vytvoril 11 filmov, z ktorých sú najznámejšie Vlčie diery, Štyridsaťštyri, Majster kat, alebo novšia verzia Jánošíka. Narodil sa pred 111 rokmi, v roku 1910.



Nemecký lekár ROBERT KOCH je považovaný za zakladateľa bakterológie. Tento laureát Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu z roku 1905 za objavenie pôvodcu tuberkulózy, stál aj za objavmi pôvodcov antraxu a cholery. Narodil sa v roku 1843.



V roku 1882 sa narodil nemecký fyzik MAX BORN, jeden zo zakladateľov kvantovej mechaniky, laureát Nobelovej ceny za fyziku (1954).



JAROSLAV MARVAN patril k najobsadzovanejším českým hercom. Začínal ešte v ére nemého filmu. Zahral si napríklad vo filmoch Anton Špelec Ostrostřelec, Cesta do hlubin študákovy duše, Dovolená s Andělem, Anděl na horách, či Šíleně smutná princezna. Narodil sa pred 120 rokmi.



V roku 1913 sa narodil francúzsky herec JEAN MARAIS. Svetovú popularitu dosiahol filmami Hrbáč, Kapitán, Železná maska či v sérii príbehov o Fantomasovi.



V roku 1918 sa narodil ruský prozaik, dramatik a publicista ALEXANDER SOLŽENICYN, laureát Nobelovej ceny za literatúru (1970). Autor románov z prostredia sovietskych komunistických gulagov - Jeden deň Ivana Denisoviča, alebo Súostrovie Gulag. V roku 1974 bol donútený opustiť ZSSR a úrady ho zbavili aj občianstva. Do Ruska sa vrátil až v roku 1994.



V roku 1975 uviedli v bratislavskej Mlynskej doline do prevádzky druhú časť televízneho centra. Výšková budova s 28 poschodiami mala byť pracoviskom pre 1400 zamestnancov. Budova patrila dlho k tým najvyšším na Slovensku, na poslednom poschodí bola aj vyhliadková kaviareň.



Dnes majú meniny nositeľky mena Hilda. Meno má nemecký pôvod a v preklade znamená "bojovníčka".