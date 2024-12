Zamestnanci firiem sa spojili, aby podporili ľudí, ktorí to potrebujú

Bratislava 11. decembra (TASR/OTS) - Včera prerástla táto ušľachtilá myšlienka do tradície, pri ktorej sa v utorok 10. decembra 2024 spojili zamestnanci firiem v bratislavskom biznis centre L12 Eurovea City, aby spolu prežili krásny predvianočný čas a zároveň pomohli ľuďom v núdzi.SWAN od počiatku podporuje projekt darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk , preto sa rozhodol urobiť aktivitu v prospech ľudí, ktorí prostredníctvom portálu hľadajú pomoc. Vyzvali kolegov, aby upiekli vianočné dobroty a za dobrovoľný príspevok ich ponúkli ostatným. Celý výťažok ide na vopred vybrané výzvy na ĽudiaĽuďom.sk.priblížil Roland Kyška, riaditeľ pre marketing a komunikáciu SWAN, a.s.Tento rok sa zišli v biznis centre L12 zamestnanci spoločnostía aj zamestnanci inštitúcie EÚ na Slovensku ELA (European Labour Authority), aby sa podelili s ostatnými o dobroty, ktoré pripravili. Prvýkrát sa pridali aj zástupcovia remeselného pivovaru Baník.Všetci využili príležitosť nielen prispieť na dobrú vec, ale aj podiskutovať a zoznámiť sa s kolegami. Všetky vyzbierané dobrovoľné príspevky od ľudí poputujú cez darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk priamo ľuďom v núdzi.zhodnotilapovedaladodalapodelili sa zástupcovia firmy, ktorá sa na podujatí zúčastnila po prvýkrát.Zamestnancom firiem sa na podujatí „Upečme si Vianoce“ podarilo vyzbierať, ktoré si rozdelia rovnakým dielom vybrané výzvy uverejnené na darcovskom portáli ludialudom.sk Tento rok na charitatívnom podujatí podporili zamestnanci firiem tri neľahké príbehy, tri osudy, tri rôzne generácie. Rodinu so zdravotne znevýhodnenými deťmi , dievča, ktorej vojna za hranicami vzala nielen domov , ale aj o možnosť liečiť sa a ťažko chorých seniorov Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk už trinásty rok umožňuje ľuďom v núdzi, hendikepovaným ľuďom, autorom zaujímavých projektov, neziskovým organizáciám, samosprávam či školám zaregistrovať si tzv. výzvu – žiadosť o pomoc a získať tak podporovateľov online. Cieľom darcovského portálu je zjednodušenie a zefektívnenie procesu online darcovstva so silným akcentom na transparentnosť. ĽudiaĽuďom.sk je adresný, darca sa sám rozhodne, ktorú konkrétnu výzvu a v akej sume si želá podporiť. Príjemca vždy dostáva 100 % zo sumy, ktorú sa darca rozhodne venovať. Bankové poplatky, ktoré súvisia s preposielaním darov od darcov hradí organizácia ĽUDIA ĽUĎOM, n. o..Za svoju trinásť ročnú existenciu sprostredkoval už viac ako 23 miliónov eur od 270-tisíc dobrovoľných darcov a pomohol tak cez 8-tisíc príjemcom pomoci.