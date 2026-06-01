< sekcia Magazín
Žaneta sa nevzdáva
Charakterizuje ich výrazná aktivita.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 31. mája (TASR) - Ženské meno Žaneta má hebrejský pôvod a znamená "Boh je milostivý". Nositeľky tohto na Slovensku menej rozšíreného mena oslovujeme aj Žanetka, Žanet.
Žanetky, ktoré oslavujú meniny 1. júna, sú ťažko usmerniteľné a rodičom dajú od útleho detstva poriadne zabrať. Keď podrastú, potrebujú viesť iných. Žanetky sa nevzdávajú, po neúspechu neváhajú a začínajú znova. Charakterizuje ich výrazná aktivita.
Aby sme pochopili ich mentalitu, mali by sme porozumieť analógii, ktorá ich spája s ich totemovým zvieraťom termitom. Nikto nezabráni týmto šarmantným a búrlivým "termitkám" v budovaní ich obydlia, rodiny či kariéry.
Opatrné by mali byť na chrbticu a srdce. Prospeje im, ak obmedzia sladké jedlá.
Obľúbené farby Žanety sú hnedá a oranžová. Ochranné rastliny ľubovník, nechtík, ochranné kamene topás a ónyx.
Žanetky, ktoré oslavujú meniny 1. júna, sú ťažko usmerniteľné a rodičom dajú od útleho detstva poriadne zabrať. Keď podrastú, potrebujú viesť iných. Žanetky sa nevzdávajú, po neúspechu neváhajú a začínajú znova. Charakterizuje ich výrazná aktivita.
Aby sme pochopili ich mentalitu, mali by sme porozumieť analógii, ktorá ich spája s ich totemovým zvieraťom termitom. Nikto nezabráni týmto šarmantným a búrlivým "termitkám" v budovaní ich obydlia, rodiny či kariéry.
Opatrné by mali byť na chrbticu a srdce. Prospeje im, ak obmedzia sladké jedlá.
Obľúbené farby Žanety sú hnedá a oranžová. Ochranné rastliny ľubovník, nechtík, ochranné kamene topás a ónyx.