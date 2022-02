Zaniklo čínske cisárstvo, narodil sa Darwin i Abrahám Lincoln

Narodil sa slovenský vedec, pedagóg, mikrometalurg a expert na zváračstvo, zakladateľ Výskumného ústavu zváračského Jozef Čabelka. Bol spoluzakladateľom SAV. Je pôvodcom vedy o zvariteľnosti. Napísal 57 pôvodných vedeckých štúdií, vyše 100 odborných článkov, z toho mnohé publikované aj v zahraničí, a 14 monografií. Držiteľ 28 patentov bol nominovaný na Nobelovu cenu za fyziku. Foto: TASR

V roku 1809 sa narodil Charles Darwin, britský prírodovedec, ktorý sa zapísal do dejín ako pôvodca teórie evolúcie prirodzeným výberom. Foto: TASR/AP

Bratislava 12. februára (TASR) - "Je to nádherný pocit, keď sa človek dostane do výšok a zhora sa pozerá na svoje biedne maličkosti, ktoré považuje za veľké, keď je dole, " hovorieval JOZEF PSOTKA, osobnosť slovenského horolezectva. Narodil sa 12. februára 1934.Pred 156 rokmi sa narodil spisovateľ a lekár LADISLAV NÁDAŠI-JÉGÉ. Bol tvorcom novodobej historickej prózy, medzi jeho najlepšie diela patria Wieniawského legenda, Adam Šangala, Svätopluk alebo Cesta životom.Národovkyňa, ochotnícka herečka a publicistka ETELA BOHÚŇOVÁ patrila k zakladajúcim členkám ženského spolku Živena. Narodila sa v roku 1874.Maliar a ilustrátor EMIL MAKOVICKÝ graficky navrhol prvý slovenský znak. Popri ilustráciách sa venoval knižnej grafike a štúdiu krojov. Narodil sa v roku 1908.Profesor JOZEF ČABELKA bol expert na zváranie. V roku 1949 založil v Bratislave Výskumný ústav zváračský. Narodil sa pred 112 rokmi.Pred 96 rokmi sa narodila sochárka a šperkárka ERNA MASAROVIČOVÁ, autorka sošky Igric symbolizujúcej cenu, ktorá sa udeľuje za diela v oblasti filmovej a televíznej tvorby.Dnes sa dožíva 59 rokov atlét JÁN ZVARA. V roku 1985 ako prvý československý skokan do výšky prekonal hranicu 230 cm.Herečka ZUZANA VAČKOVÁ sa dnes dožíva 53 rokov.Pred 286 rokmi sa vo Viedni konal sobáš následníčky trónu Márie Terézie a Františka I. Lotrinského. O 37 rokov neskôr, v roku 1773 už ako skúsená a rešpektovaná panovníčka, vydala Mária Terézia nariadenie o usadení a zamestnaní Rómov, čím bolo Rómom zakázané kočovať.V roku 1637 sa narodil holandský prírodovedec a lekár JAN SWAMMERDAM, ktorý objavil červené krvinky.CHARLES DARWIN je tvorca evolučnej teórie. Tento britský bádateľ, prírodovedec a biológ sa narodil v roku 1809.V ten istý deň i rok, 12. februára 1809 sa narodil ďalší historicky "veľký" a významný človek, 16. americký prezident ABRAHAM LINCOLN, prvý prezident USA z Republikánskej strany.LOUIS RENAULT bol francúzsky automobilový konštruktér a zakladateľ automobilky Renault. Narodil sa v roku 1877.V roku 1912 prestalo po 2000 rokoch existovať čínske cisárstvo, presne pred 110 rokmi totiž abdikoval posledný čínsky cisár Pu Yi.V roku 1931 začalo vysielať Rádio Vatikán.Dnes je v kalendári ženské meno Perla. Je slovenským variantom mien Margaréta, Margita, ktoré sú orientálneho pôvodu a v preklade znamenajú "perla".