Zatúlanú ovcu po piatich rokoch zbavili 35 kilogramov vlny

Melbourne 25. februára (TASR) - Zdivočenú ovcu, ktorá sa túlala austrálskym bušom, po odchytení zbavili 35 kilogramov vlny, ktorá jej podľa odhadov nekontrolovateľne rástla päť rokov. Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra AFP.



Zanedbanú ovcu pomenovanú Baarack objavili v lesnatom poraste v štáte Viktória a následne previezli do záchranného strediska pre zvieratá severne od mesta Melbourne.



"Nemohla som uveriť, že pod toľkou vlnou je ešte žijúca ovca," uviedla pre miestne médiá Pam Ahernová, zakladateľka záchranného strediska pre zvieratá Edgar's Mission.



"Domnievam sa, že to bolo neposlušné mláďa, ktoré sa zatúlalo a nevedelo už nájsť cestu späť," tvrdí Ahernová.



Ovce pod ťarchou neostrihanej vlny sa nevládzu riadne pohybovať, potrebujú zostrih najmenej raz do roka, inak by vo voľnej prírode mali problémy prežiť - najmä ak ide o často drsné a suché letá v Austrálii.



Napriek Baarackovej robustnej vlne nejde o svetový rekord v tejto súvislosti; ten drží jeho už uhynutý "ovčí kolega" Chris, ktorý sa v roku 2015 preslávil svojou 41-kilogramovou vlnou. Baarackov príbeh si však na sociálnych sieťach získal milióny priaznivcov.