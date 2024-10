Záujem o duálne vzdelávanie stále rastie

Bratislava 31. októbra (OTS) - Dualisti naberajú skúsenosti v troch odboroch. V dvoch z nich, Obchodný pracovník a Asistent predaja, sa budúci absolventi pripravujú na prácu v prevádzke. V týchto odboroch študuje 84% žiakov. Ďalším je Obchodná akadémia, v ktorom študuje 21 žiakov. Absolventi tohto zamerania sa pripravujú na prácu pre centrálne rezorty spoločnosti dm drogerie markt. Duálnym vzdelávaním sprevádza študentov až 185 spolupracovníkov dm, ktorí získali certifikát inštruktora. Sú im počas štúdia intenzívne nápomocní a sú odborným garantom.Počet dualistov v predajniach a centrálnych rezortoch dm je v pomere ku všetkým spolupracovníkom zo sektora obchodu najvyšší. Ich zastúpenie tvorí až 5,6%. Znamená to, že pri počte 2 400 spolupracovníkov dm drogerie markt v rámci celého Slovenska pôsobí v prevádzkach a v centrále spolu 134 žiakov.hovoríTento rok prichádza aj zmena v hodnotení študentov. Budú hodnotení slovne, čo je pre nich mimoriadne dôležitá spätná väzba s vyššou pridanou hodnotou, než je samotné známkovanie. Dualista by mal vďaka slovnému hodnoteniu veľmi presne vedieť, na čom má pracovať. Lepšie si zadefinuje svoje individuálne ciele a konkrétne opatrenia na ich dosiahnutie. „Tento prístup vytvára priestor na rozhovor so študentom o jeho vedomostiach a zručnostiach. O silných stránkach, ktoré ho robia výnimočným. Ale aj o tých, ktoré ešte potrebuje rozvíjať a zlepšovať. Nový systém klasifikácie umožní venovať sa študentom individuálne. Chceme, aby sa každý z nich cítil podporovaný a aby si uvedomil svoj potenciál,“ vysvetľuje Marcel Blaščák.Okrem tradičného získavania praktických skúseností z praxe v predajni a v centrále majú študenti možnosť každoročne získať potrebné zručnosti v rámci zaujímavých workshopov.z celého Slovenska absolvujú(3 dni) v rámci ktorého majú možnosť spoznať sa medzi sebou. Získať tiež všetky užitočné informácie o filozofii spoločnosti, fungovaní a pilieroch spolupráce. Počas školského roka ich čaká ajdo centrálneho skladu.zažijú workshop. Stretnutia v sebe spájajú osvojenie si zručností ako napríklad kritické myslenie, prácu s emóciami, tvorenie zdravých vzťahov, posilňovanie sebadôvery a uvedomenie si vlastnej seba hodnoty. Študenti sa okrem iného učia, ako môžu jednoduchšie riešiť prípadné konflikty.V máji sa dualisti môžu tešiť na interaktívny workshopPriamo vo včelíne majú možnosť vidieť, prečo sú včely pre spoločnosť a život na zemi dôležité. Zo včelieho vosku si vyrobia sviečky alebo obrúsky na potraviny.čaká divadelný workshoppod vedením známeho režiséra Silvestra Lavríka. Scenár divadelného predstavenia ako aj samotnú tému vytvárajú dualisti v spolupráci s ním počas spoločného týždňa. Po štrnástich dňoch, kedy ich príprava pokračuje na individuálnej úrovni, sa stretávajú a predstavia svoje dielo pozvaným hosťom.“ vyznáva sa. „Duálne vzdelávanie v dm sa tento školský rok pripravuje na ďalšiu fázu rozvoja. „“ konštatuje Marcel Blaščák. Študenti budú pôsobiť v centrále spoločnosti dm.dm drogerie markt opäť prináša príležitosť zapojiť sa do duálneho vzdelávania aj marginalizovaným skupinám, konkrétne mladým ľuďom z rómskych osád. „“ hovorí Marcel Blaščák manažér duálneho vzdelávania zodpovedný za spoluprácu so školami a inštitúciami, dm drogerie markt a dodáva na záver: „Zoznam škôl a viac informácií o duálnom vzdelávaní nájdu záujemcovia na www.dm-dual.sk