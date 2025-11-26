< sekcia Magazín
Záujem škôl o účasť v programe „Viem, čo zjem“ je opäť vysoký
Program motivuje deti k vyváženej strave a pravidelnému pohybu. Cieľom je budovať dlhodobé zdravé návyky prostredníctvom vzdelávania.
Autor OTS
Bratislava 26. novembra (OTS) - Aj v aktuálnom školskom roku 2025/2026 pretrval záujem základných škôl o účasť v programe „Viem, čo zjem“. „V tomto ročníku sa zaregistrovalo celkovo 445 škôl, ktoré do programu prihlásili takmer 36 tisíc svojich žiakov,“ informovala Ľubica Novotná, koordinátorka programu zo spoločnosti Nestlé Slovensko.
Program je primárne určený žiakom 3. až 5. ročníka základnej školy. Učitelia majú možnosť vybrať si výučbu žiakov vo forme projektu (7 vyučovacích hodín), čo je voľnejšia forma, prípadne v rámci voliteľného predmetu (39 vyučovacích hodín). Účasť v programe „Viem, čo zjem“ je dobrovoľná a pre školy bezplatná.
Učitelia majú v súčasnosti k dispozícii učebné materiály k tematickým celkom Vyvážená strava, Pitný režim, Ovocie a zelenina, Riziká nevhodného stravovanie, Energia, Hygiena potravín, Potravinový odpad a Šetrne k prírode. „V programe sa deti učia, ako ich výber potravín a životný štýl ovplyvňuje nielen ich samotných, ale aj našu planétu. Cieľom je poskytnúť im globálny pohľad, aby chápali vzájomné súvislosti,“ vysvetľuje Ľ. Novotná.
Učebné materiály sú v programe spracované komplexne, v rámci každého tematického celku majú učitelia k dispozícii metodický list, prezentáciu, pracovný list pre žiakov, ako aj interaktívnu aplikáciu. V rámci voliteľného predmetu sú zároveň všetky tematické celky upravené aj pre potreby výučby v rámci kurikulárnej reformy, teda upravené pre jednotlivé cykly.
„Viem, čo zjem“ je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravie detí, ktorý sa od roku 2009 rozšíril už do 84 krajín sveta. Viac informácií je dostupných na www.viemcozjem.sk