Zažala sa prvá zápalka, vzniklo OSN, vzlietol posledný Concorde

Bratislava 24. októbra (TASR) – Nemáte oheň? Tak znela klasická otázka fajčiara, ktorý pri sebe nemal zápalky. Za vynález, ktorým možno zakúriť v krbe, zapnúť plynový sporák, zažať sviečku či rozložiť táborák vďačíme Američanovi Alonzovi Dwightovi Phillipsovi. Ako prvému mu patentovali zápalku v roku 1836.



Dnes sa dožíva 85 rokov BILL WYMAN, niekdajší basgitarista legendárnej kapely Rolling Stones. Opustil ju začiatkom 90. rokov.



Jeho kolega, basgitarista, skladateľ a spevák skupiny Elán JOŽO RÁŽ dnes oslavuje svoje 67. narodeniny.



Pred 94 rokmi sa tiež narodil temperamentný francúzsky šansoniér GILBERT BÉCAUD.



Každoročne si pripomíname koniec prvej či druhej svetovej vojny. Pred 373 rokmi sa skončila vojna tridsaťročná, čo si tiež zaslúži spomienku – padlo v nej 600.000 vojakov, v mnohých častiach Európy vrátane susedného Česka, vymrela tretina až polovica populácie. Európa sa z vojny spamätávala niekoľko generácií.



Veselšou dejinnou udalosťou bolo založenie prvého oficiálneho futbalového klubu na svete. Stalo sa tak v anglickom Sheffielde v roku 1857.



Pred 125 rokmi sa narodil právnik, diplomat a spoluzakladateľ československých légií JÁN PAPÁNEK. Bol spoluautorom Charty Organizácie Spojených národov.



A práve okamih, keď tento dokument vstúpil do platnosti, sa považuje za oficiálny dátum vzniku OSN. Stalo sa tak pred 76 rokmi.



Závislosť od alkoholu sugestívne a pritom s humorom majstrovsky opísal ruský spisovateľ VENEDIKT VASILJEVIČ JEROFEJEV vo svojej novele Moskva - Petušky. Dnes by sa dožil 83 rokov.



O rok neskôr, 24. októbra 1939 sa narodil americký herec FAHRID MURRAY ABRAHAM. Pamätať si ho môžeme ako Salieriho z oskarového filmu Amadeus.



Spolu s ním oslavuje aj jeho o 12 rokov mladší kolega z filmového plátna KEVIN KLINE, známy napríklad z komédie Ryba menom Wanda.



Meniny majú Kvetoslavy. Sú nedôverčivé, ale nadmieru životaschopné.



Pred 92 rokmi prudko klesli ceny akcií na newyorskej burze. Písal sa 24. október 1929, začala sa celosvetová hospodárska kríza.



Pred 65 rokmi zažili Maďari svoj august 68. Do ich krajiny vstúpili sovietske vojská a potlačili maďarské povstanie proti komunistickej vláde.



A presne pred 18 rokmi naposledy zaburácali nadzvukové motory nadzvukového dopravného lietadla Concorde. Let z Londýna do New Yorku ním trval len tri a pol hodiny. Cestujúcim slúžilo 27 rokov.