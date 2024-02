Zdenko je náladový a nie veľmi priebojný

Bratislava 9. februára (TASR) - Mužské meno Zdenko má český pôvod a vo voľnom preklade znie ako "tu slávny", "oslavujúci dielo". Nositeľov tohto na Slovensku menej zaužívaného mena oslovujeme Zdeno, Zdenko. Meniny oslavujú 9. februára.



Zdenkovia nie sú veľmi priebojní, skôr sú ovplyvniteľní a citliví. Nálady týchto mužov sú premenlivé. Ak Zdenkovia nenatrafia na povolanie, ktoré im "sedí", stávajú sa z nich labilní ľudia. Preto je úlohou rodičov, aby boli dôslední a správne ich nasmerovali.



Muži s týmto menom niekedy zatúžia po samote, inokedy by svoj byt zaplnili do posledného miesta známymi. Ich vôľa aj mravný charakter závisia od okolností. V živote majú dosť šancí, no často si ich zmaria vlastnou nerozvážnosťou. Majú sklon podliehať depresiám.



Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú oranžová, modrá. Ochranné rastliny čakanka, fenikel, ochranné kamene jaspis a nefrit.