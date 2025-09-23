< sekcia Magazín
Zdenky sú prevažne mlčanlivé a uzavreté do seba
Zdenky sú prevažne mlčanlivé a uzavreté do seba, zdôverujú sa iba výnimočne.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Ženské meno Zdenka má český pôvod a význam mena je "tu slávna". Nositeľky tohto menej rozšíreného mena oslovujeme Zdenka, Zdenička, Zdenuška, Zdeni. Meniny majú 23. septembra.
Zdenky sú prevažne mlčanlivé a uzavreté do seba, zdôverujú sa iba výnimočne. Usilujú sa získať náklonnosť svojho okolia. Sú pritom úzkostlivé a len málo ovplyvniteľné. Utiekajú sa k práci, kde môžu uplatniť svoj silný zmysel pre detail a vynikajúcu pamäť.
V citovej oblasti ich sprevádzajú pochybnosti o láske, ktorú im partner prejavuje. Majú sklon podliehať depresiám.
Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú oranžová a modrá. Ochranné rastliny čakanka, fenikel, ochranné kamene jaspis a nefrit.
