Želmíra je zásadová

Bratislava 23. mája (TASR) - Ženské meno Želmíra má južnoslovanský pôvod a význam mena je "tá, ktorá si želá mier". Nositeľky na Slovensku ojedinelého krstného mena Želmíra oslovujeme Žela, Želka, Mirka. Meniny majú 23. mája.



Ak s niečím nesúhlasia, dávajú to ostro najavo. Želmíry bývajú zásadové a tvrdohlavé. Neúspechy ich rozhodne nezastavia. Zvyčajne sú to výborné študentky. Obľubujú klasické štúdium a priťahujú ich povolania, v ktorých treba odovzdávať veľa zo seba, ako napríklad povolanie ošetrovateľky. Majú v sebe prirodzenú mravnosť, ktorá sa prejaví v rozhodujúcich chvíľach.



Želmíry sú vitálne a majú pevné zdravie. Mali by viac dôverovať svojej intuícii. Stravou by si mali dopĺňať najmä draslík. Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Rastlinný totem týchto žien je ľalia, symbol krásy a čistoty.



Ich šťastné farby sú oranžová, modrá, hnedá. Ochranné rastliny čakanka, fenikel, palina, ochranné kamene jaspis a zafír.