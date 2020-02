Žena odrezala penis mužovi, ktorý sa ju údajne pokúsil znásilniť

Islamabad 4. februára (TASR) - Mladá žena odrezala v Pakistane penis mužovi, o ktorom tvrdí, že sa ju pokúsil znásilniť. O prípade informovala agentúra DPA odvolávajúca sa na utorňajšie vyhlásenie pakistanskej polície.



Žena sa podľa polície bránila nožom voči napadnutiu muža, ktorý sa - v čase keď bola sama doma - vlámal do jej domu v provincii Pandžáb v strednej časti Pakistanu a pokúsil sa zmocniť sa jej. Pred násilníkom 25-ročná žena najskôr utiekla do kuchyne. Tam schmatla nôž a mužovi ním odrezala penis, keď sa ju opäť pokúsil napadnúť, uviedol príslušník polície.



Muža (28) previezli do nemocnice v meste Faisalábád. Polícia ho plánuje vypočuť, keď sa jeho zdravotný stav zlepší.



V Pakistane každoročne znásilnia stovky žien. Páchatelia týchto činov sú však len zriedka potrestaní, a to pre v tomto smere slabé zákony i zložitý proces trestného stíhania, uviedol podľa DPA Výbor pre ľudské práva v Pakistane (HRCP).



Obete sú pritom často aj obviňované z toho, že si znásilnenie samy zapríčinili tým, že sa s mužmi stretávali, na čo sa v konzervatívnej moslimskej spoločnosti všeobecne pozerá s nevôľou. Mnohé zo žien preto volia radšej mlčanie a znásilnenie ani neohlásia na polícii, aby sa vyhli verejnej potupe, vysvetľuje ľudskoprávna organizácia Aurat Foundation.