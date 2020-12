Žena z Marsu prináša príbeh Slovenky, ktorá odhaľuje záhady vesmíru

Bratislava 14. decembra (TASR) - Pod názvom Žena z Marsu vyšla nedávno kniha s príbehom úspešnej Slovenky, ktorá odhaľuje záhady vesmíru. Ide o biografiu 32-ročnej astrobiologičky Michaely Musilovej, ktorá pravdepodobne absolvovala najviac simulovaných misií na Mars a na Mesiac na svete.



Musilová vyštudovala UCL v Londýne, absolvovala Caltech v čase, keď bol najprestížnejšou univerzitou na svete, získala doktorát z univerzity v Bristole. "Má za sebou expedície v Grónsku a na Špicbergoch, pracovala v NASA a stále s NASA spolupracuje, rovnako s Európskou vesmírnou agentúrou ESA, pre ktorú realizuje simulované misie ako riaditeľka stanice HI-SEAS na Havaji," približuje mladú Slovenku vydavateľstvo Artis Omnis.



"Prostredníctvom knihy chcem ľudí nielen hlbšie zoznámiť so zákulisím vedy a vedeckých výskumov, ale ich aj oboznámiť s vedeckými pojmami, postupmi, s možnosťami získavať granty na vedeckú činnosť, publikovať v prestížnych vedeckých časopisoch a zároveň chcem aj motivovať mladých ľudí, predovšetkým ženy, aby sa nenechali odradiť množstvom prekážok pri dosahovaní na svoje sny," uviedla ku knihe Musilová.



Opisuje v nej svoju cestu od dieťaťa bez výraznejšieho finančného zázemia, ktoré si vysnívalo sen o letoch do vesmíru a húževnato ho nasleduje, až po ženu, ktorá si tento sen plní. Cestovanie, ktoré sprevádzalo život Michaelinej rodiny, ju už v útlom veku priviedlo do rôznych častí sveta. Aj vďaka tomu získala príležitosť naučiť sa jazyky, aktuálne sa dohovorí 12 svetovými jazykmi. To je len elementárny základ pre to, aby na svetovej úrovni mohla realizovať svoj výskum extrémofilov – organizmov prežívajúcich na Zemi v extrémnych podmienkach a prostredníctvom simulovaných misií ho spolu s ďalšími výskumami v budúcnosti aplikovať do práce vo vesmíre.



Publikácia vznikala pre celosvetovú pandémiu niekoľko mesiacov diaľkovo, prostredníctvom rozhovorov medzi Michaelou Musilovou, ktorá žije na Havaji, a publicistkou Luciou Lackovičovou zo Slovenska. Vznikol príbeh, ktorý poodhaľuje aj zákulisie vedeckého výskumu, problematiku získavania grantov na Slovensku či prácu vedcov, korí sú existenčne závislí od financií z grantov a od publikácií.



Žena z Marsu je tiež cestopisom, Michaelino rozprávanie ponúka nahliadnutie do Japonska, Číny, čitateľ môže prejsť niekoľko trás naprieč Amerikou či prežiť spolu s vedkyňou výlet po Mexiku, Ghane, Izraeli a Jordánsku. Zistí aj to, aká je prednáška Elona Muska naživo, aký je pri osobnom stretnutí James Cameron alebo čo sú to endolity a kde sa vyskytujú. V knihe zaznejú aj vyjadrenia slovenského letca-kozmonauta Ivana Bellu či generálneho tajomníka Nadácie ceny vojvodu z Edinburghu Johna Maya a organizátora ľudskej vesmírnej misie na Mesiac a Mars a profesora Medzinárodnej vesmírnej univerzity Johna Connollyho.